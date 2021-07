Un Posto al Sole Anticipazioni 21 luglio 2021: Samuel alla riscossa! Conquisterà Speranza?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 21 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3 vedremo che a casa Sartori non c'è proprio pace. Filippo è ancora profondamente turbato dalla convivenza forzata con Serena e Irene e la Cirillo non riesce proprio a rassicurarlo. Intanto Samuel, che sta per lasciare Palazzo Palladini, decide di rompere ogni indugio. Convinto di aver atteso fin troppo, escogiterà un modo per dichiarare il suo amore a Speranza. Renato invece è molto inquieto. Ha scoperto che Niko ha consentito a Susanna di studiare nel suo ufficio e ha paura che la vicinanza tra i due possa nuocere a suo figlio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo disperato. Serena non ha più armi!

Per Filippo è un vero dramma. Il Sartori, credendola la soluzione migliore, ha deciso di tornare a vivere insieme a Serena e Irene. Il ragazzo non si è ancora abituato all'idea di aver dimenticato di avere una moglie e una figlia e purtroppo, a causa dell'amnesia, considera le due come delle estranee. La convivenza forzata sta diventando un vero e proprio problema. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non sono per nulla rassicuranti. Vedremo infatti che la Cirillo sarà sempre più in difficoltà e dovrà, con fatica, abituarsi alla cocente delusione di essere stata completamente cancellata dai ricordi del suo amato marito.

Samuel alla riscossa con Speranza in Un Posto al Sole Anticipazioni 21 luglio 2021

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Samuel prenderà un'importante decisione. Ormai sicuro di dover lasciare Palazzo Palladini e di non vedere più quotidianamente Speranza, il ragazzo vorrà sbloccare la situazione. Lo vedremo così escogitare qualcosa di particolare per dichiarare il suo amore alla giovane Altieri e convincerla a dargli una seria possibilità. Ancora non sappiamo purtroppo come andrà a finire e se la nipote di Mariella si lascerà conquistare dalla corte sfrenata e romantica del buon aiutante chef ma speriamo che le cose vadano al meglio!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Renato preoccupato per Niko

Renato è sotto shock! Ha scoperto che Niko gli ha tenuto nascosto un segreto: il ritorno di Susanna nel suo studio. Il Poggi ha deciso di permettere alla sua ex fidanzata di completare i suoi studi da avvocato nel suo studio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che questa scelta non troverà Renato d'accordo. Il figlio del colonnello ha infatti paura che il suo bambino possa soffrire ancora una volta a causa della Picardi e vorrebbe evitargli un'altra dura e profonda ferita al cuore. Ma Niko sembra convinto di quello che ha fatto e per nulla intimorito di passare tutte le sue giornate accanto alla donna che un tempo avrebbe dovuto sposare.

