Un Posto al Sole Anticipazioni 21 luglio 2020: Dolly in arrivo a Palazzo Palladini...

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per la puntata del 21 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Marina è sempre più in difficoltà tra Fabrizio e Roberto e finisce per fare una mossa falsa, facendo una proposta a Ferri. Angela intanto, in pena per Viola, decide di fare un bel regalo alla ragazza ma il dono non sortisce l'effetto sperato. Guido intanto si è lavato magistralmente le mani di un problema riguardante il suo matrimonio: l'invito a Dolly. Mariella e Silvia avranno loro il compito di invitare la Salvetti.

La mossa falsa di Marina in questa puntata di Un Posto al Sole del 21 luglio 2020

Marina è tra due fuochi. Da una parte Fabrizio e dall'altra Roberto! La Giordano deve fare i conti con la gelosia del Rosato verso il suo compagno di una vita e cerca di metterci una pezza come può. Fa così una proposta a Ferri che però finisce per rivelarsi un grande passo falso. Che cosa gli ha proposto e perché la decisione si dimostrerà sbagliata?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Angela cerca di far sorridere Viola

Eugenio e Viola sono in crisi e sembra che nessuno riesca ad aiutarli. È così che, in occasione del compleanno della Bruni, Angela decide di fare alla ragazza un bel regalo. Ma il dono non ha l'effetto sperato. La ragazza ha infatti una reazione strana davanti al pensiero che Angela ha avuto per lei. La poverina ha infatti i nervi tesi a causa del lavoro del marito e dal costante pericolo che lei e la sua famiglia stanno correndo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Il ritorno di Dolly

Guido e Mariella hanno scelto i testimoni ma ora bisogna stilare la lista degli invitati alle loro nozze. Niente di più semplice... o almeno così credevano. Ci sono infatti alcuni personaggi da tenere in considerazione e uno di questi è Dolly, la sorella di Assunta nonché zia di Vittorio. Guido, furbescamente, si autoesclude dal compito di informare la sua ex cognata e toccherà a Silvia e Mariella informare ufficialmente la Salvetti del matrimonio. Il suo arrivo porterà guai?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.