Un Posto al Sole Anticipazioni 21 giugno 2019: Vittorio tradisce Alex e torna da Anita?

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 21 giugno 2019, Roberto, Filippo e Serena danno l'ultimo saluto a Tommaso grazie a Leonardo ma il ragazzo non sembra essere chi dice di essere. Niko mette in guardia Beatrice dalla relazione con un uomo sposato mentre Anita provoca Vittorio che potrebbe cedere alla tentazione del fascino della Falco...ancora una volta. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Ultimo saluto a Tommaso in questa puntata di Un Posto al Sole del 21 giugno 2019

Leonardo è tornato a Napoli per riportare la barca di Tommaso a casa. Roberto, Filippo e Serena possono così dare l'ultimo saluto al ragazzo, che lungamente hanno cercato. Leonardo si è dimostrato molto attento alla memoria del suo sosia ma il ragazzo potrebbe non essere chi vuol far credere. Cosa nasconde? Roberto e Filippo si accorgeranno della sua doppia faccia?

Vittorio cade in tentazione?

Diego ha fatto di tutto per ricongiungersi a Beatrice ma la ragazza sembra ormai aver perso la testa per un altro uomo. La Lucenti ha un segreto e Niko la spinge a confidargli la verità sulla sua vita sentimentale e finisce per metterla in guardia sui pericoli di una relazione con un uomo sposato. Intanto Alex, vittima di una strana congiura, comincia ad avere sempre più pretese da “fidanzata”. Questo atteggiamento sembra non piacere a Vittorio, che potrebbe cadere in tentazione e accettare un invito di Anita.

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3