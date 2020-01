Un Posto al Sole Anticipazioni 21 gennaio 2020: Fabrizio rischia tutto per amore di Marina

Anticipazioni TV

Fabrizio prende una decisione clamorosa mentre Giulia teme di aver perso Marcello.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – martedì 21 gennaio 2020 – scopriamo che Fabrizio prenderà un'importante decisione pur di dimostrare a Marina di amarla veramente. Giulia intanto ha paura di aver perso per sempre Marcello mentre Otello si impegna a risolvere i problemi del suo rapporto a distanza con Teresa. Ma vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Fabrizio rischia tutto per amore di Marina in questa puntata di Un Posto al Sole del 21 gennaio 2020

Roberto è sceso in campo per aiutare Marina, in seria difficoltà sia con i Cantieri che con Fabrizio. Il Rosato ha però in serbo una grande sorpresa per la Giordano e nessuno – neanche zio Sebastiano – riuscirà a fermarlo. Deciso infatti a dimostrare di amare davvero la donna, il rampollo prenderà una decisione clamorosa, che lascerà tutti con il fiato sospeso. Ma di cosa si tratta? Che sia arrivato il momento della verità sul conto di Fabrizio?

Un Posto al Sole: Giulia preoccupata per il silenzio di Marcello

Angela e Franco continuano a litigare su come risolvere i problemi di Bianca e in merito all'opportunità se affiancare o meno alla bambina un insegnate privato. Intanto il primo appuntamento di Giulia è saltato e la Poggi si preoccupa per il silenzio prolungato di Marcello. Ha infatti paura di averlo offeso con la sua proposta e di averlo perso per sempre. Otello ha lasciato Palazzo Palladini ma grazie all'intervento dei suoi amici ha finalmente fatto pace con Renato. Il Testa ora può occuparsi di sbrogliare il nodo del suo rapporto a distanza con Teresa.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.