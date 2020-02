Un Posto al Sole Anticipazioni 21 febbraio 2020: Un evento tragico distrugge Marina

Anticipazioni TV

Marina viene coinvolta in una faccenda più grande di lei e che le condizionerà la vita. Silvia e Michele invece pensano che Rossella voglia andare via di casa.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – venerdì 21 febbraio 2020 – un evento tragico mette nei guai Marina. Sulla Giordano scende un'ombra oscura. Intanto Michele e Silvia pensano che Rossella voglia andare via di casa. Sarà davvero così? Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Una tragedia si abbatte su Marina in questa puntata di Un Posto al Sole del 21 febbraio 2020

Con la reputazione ormai rovinata, Marina ha affrontato Sebastiano faccia a faccia, per mettere finalmente fine alla loro faida. Ma il loro scontro non ha portato giovamento alla situazione anzi...ha creato più danni. La Giordano viene infatti coinvolta in un evento tragico, che la metterà in serio pericolo e farà calare un'ombra oscura su di lei. Non sarà un periodo facile per l'imprenditrice, che dovrà rispondere a pesanti accuse, da cui cercherà di uscirne intatta. Susanna intanto confessa a Nicotera i dubbi sulla sua scelta professionale.

Un Posto al Sole: Una nuova vita per Rossella?

Mentre a casa Giordano si scatena il panico e Marina, come ci rivelano gli spoiler, si troverà a ripensare a Fabrizio e al modo in cui è finita la loro storia, Michele e Silvia hanno una convinzione. I Graziani pensano che Rossella voglia andare via di casa e cominciare la sua vita lontana dal nido materno. Sarà solo un'impressione o la giovanissima ha davvero questo desiderio, forse galvanizzata dalla scelta di Patrizio e Vittorio di prendere un appartamento insieme? È indubbio che Rossella sia cresciuta ma forse ancora non è il momento di spiccare il volo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.