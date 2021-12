Un Posto al Sole Anticipazioni 21 dicembre 2021: Viola torna a Palazzo Palladini!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 21 dicembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Viola torna a casa per Natale. Rossella invece ritrova finalmente la serenità perduta.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 21 dicembre 2021. Scopriamo cosa succederà nella Soap, con le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Rossella è partita per Bolzano in compagnia di Riccardo. La ragazza sarà molto felice di aver preso questa decisione. Dopo diversi giorni di tensione, finalmente riuscirà a rilassarsi e a mettere da parte le preoccupazioni famigliari. Michele invece si preparerà alla sua imminente partenza per Milano, conscio che questo suo viaggio potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Intanto a Palazzo Palladini, per le vacanze di Natale, sta per tornare qualcuno che manca ormai da molto tempo. Alberto invece cercherà di convincere Clara a concedergli una chance.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella dimentica la famiglia

Silvia rischia di passare il Natale completamente da sola. Rossella ha deciso di lasciare Napoli per le vacanze e di passarle a Bolzano insieme a Riccardo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza troverà finalmente un attimo di pace. Ciò che è successo a casa sua l'ha messa a dura prova e ora ha bisogno di ricaricare le batterie. Il viaggio in compagnia del Crovi le permetterà di dimenticare i problemi famigliari e di divertirsi. Intanto Michele sarà intento a preparare le valigie. Il Saviani partirà a giorni e già sa che il suo arrivo a Milano cambierà per sempre la sua vita.

Viola torna a Palazzo Palladini in Un Posto al Sole Anticipazioni 21 dicembre 2021

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, dopo tanto tempo, un inquilino di Palazzo Palladini farà ritorno a casa. Si tratterà di Viola, assente dalle trame sino dal matrimonio – fallito – di Niko e Susanna. La Bruni tornerà per passare le vacanze di Natale in compagnia della sua famiglia e tutti saranno felici di riabbracciarla. Ma con lei tornerà pure Eugenio e come sta andando tra loro? Avranno superato la profonda crisi che li aveva colpiti a causa della Picardi? Staremo a vedere. Quello che è certo è che Viola troverà un'atmosfera piuttosto pesante in casa. Sia Raffaele che Patrizio non se la stanno passando molto bene.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto cerca di accorciare le distanze con Clara

Clara ha preso una decisione sofferta: quella di lasciare Patrizio. Dopo il duro scontro con Ornella, la ragazza ha capito di doversi allontanare dal Giordano e di dover passare il Natale da sola con il suo piccolo Federico. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Alberto, felice che il giovane chef sia finalmente fuori dai piedi, cercherà di accorciare le distanze con la sua ex. Il suo intento è quello di ritornare insieme ma non abbiamo capito se per amore nei confronti della Curcio o per semplice sete di vittoria.

