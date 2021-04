Un Posto al Sole Anticipazioni 21 aprile 2021: Un terribile incidente mette nei guai Roberto e Franco...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 21 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Ernesto pagherà molto caro l'aver tradito i piani di Pietro e Biagio. I Cantieri rischiano grosso!

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 21 aprile 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, una tragedia sconvolge i Cantieri. Ernesto ha rifiutato di assecondare i malefici piani orditi da Biagio e Pietro e paga a caro prezzo la sua insubordinazione. Intanto Michele, dopo aver salutato Rossella in partenza per Indica, è pronto a iniziare un nuovo lavoro e spera che un'altra emittente radiofonica lo ingaggi. Renato invece si prepara per accompagnare Jimmy a Berlino. Il bambino è felicissimo e suo nonno è fiero del suo operato.

Un terribile incidente mette nei guai Roberto e Franco, ecco cosa succede nella puntata di Un Posto al Sole del 21 aprile 2021

Franco e Iodice sono riusciti a convincere Gargiulo a stare dalla loro parte. Il Boschi, dopo lo strano incidente in cui è stato coinvolto l'operaio, ha capito che l'uomo era invischiato in qualcosa di molto più grande di lui ed è certo che – con il suo aiuto – riusciranno a scoprire chi si cela dietro ai sabotaggi dei Cantieri. Ma le cose sono destinate a prendere una piega drammatica. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ernesto pagherà molto caro il fatto di essersi schierato dalla “parte dei buoni” e di non aver assecondato i piani di Biagio e Pietro. Il poverino sarà infatti coinvolto in un terribile incidente di cui ancora non conosciamo le conseguenze. Sappiamo solo che questo evento rischierà di far perdere a Roberto i Flegrei e stavolta per sempre.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele spera in un nuovo futuro!

Michele ha deciso di tornare a Napoli dopo una breve ma intensa parentesi in cui aveva deciso di abbandonare la sua città. Dopo essersi licenziato da Radio Golfo 99 – a causa delle ormai insanabili divergenze con Chiara – il Saviani è rimasto senza lavoro. Ma Michele non è certo uno che si lascia scoraggiare dagli eventi ed è certo che le cose siano destinate a migliorare. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che non solo non getterà la spugna ma riporrà una grande fiducia nel futuro. Un'altra emittente radiofonica lo assumerà, ne è certo!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Renato e Jimmy pronti alla partenza!

Renato ha realizzato il sogno di Jimmy: andranno a Berlino. Il Poggi si è dato molto da fare per far tornare il sorriso al suo nipotino. Dopo essersi consultato con Giulia e Niko e aver capito che il bambino – sebbene educato e rispettoso – non potesse partire insieme alla sua cuginetta e a Serena, Renato ha deciso di accompagnare lui stesso il piccolo in Germania. Sarà un viaggio sicuramente divertente e chissà – forse – l'incontro tra Jimmy e sua nonna Monica, potrebbe finalmente riaprire un capitolo famigliare, chiuso ormai da diverso tempo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci rivelano nulla a questo proposito e ci dicono solo che nonno e nipote passeranno un bel periodo insieme.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 aprile 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.