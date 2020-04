Un Posto al Sole Anticipazioni 21 aprile 2020, puntata in replica: Greta affronta Roberto

Anticipazioni TV

Mentre Andrea si gode il ritorno di Arianna, è scontro tra Greta e Roberto. Chi la spunterà?

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata in replica di domani – martedì 21 aprile 2020 – Roberto non smette di tormentare Greta anzi per distruggerla definitivamente, la attacca sul lavoro. Filippo riceve un'inaspettata e fastidiosa visita da una persona che sembra volersi trasferire a casa sua mentre Andrea è entusiasta del ritorno di Arianna ma purtroppo la sua felicità non dura a lungo. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Greta e Roberto, la guerra continua nella puntata di Un Posto al Sole del 21 aprile 2020

Roberto non ha intenzione di demordere e vuole distruggere la sua ex moglie. Greta ha rifiutato l'accordo e il Ferri vuole fargliela pagare cara. La Fournier non ha però intenzione di soccombere e quanto Roberto comincia a colpirla a lavoro, decide di affrontarlo. Chi la spunterà? Il terribile direttore dei Cantieri riuscirà a liberarsi di Greta e a ottenere la custodia esclusiva del loro bambino?

Un Posto al Sole anticipazioni: dolci sogni per Andrea

Arianna ha fatto ritorno da Andrea, svegliandolo dal suo terribile incubo. Il Pergolesi pensa di essere riuscito a convincere la sua ex compagna a dargli una possibilità. È cambiato e vuole prendere seriamente la loro storia. Purtroppo la felicità del momento avrà vita molto breve... i sogni verranno totalmente infranti? Intanto Filippo riceve una visita inaspettata e piuttosto fastidiosa. Qualcuno vuole piazzarsi a casa sua, scombinando ovviamente i suoi equilibri.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.