Un Posto Al Sole Anticipazioni 21 agosto 2020: Filippo e Serena in guerra per Irene

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 21 agosto 2020, Filippo prende una decisione difficile per salvaguardare il futuro della piccola Irene.

Viola in crisi in questa puntata di Un Posto al Sole del 21 agosto 2020

Eugenio ha confessato la verità a Viola ma questo ha innescato un terribile vortice da cui la Bruni sembra non riuscire a uscire. La ragazza è in difficoltà e comincia a riflettere sulla sua relazione con il marito e sugli ultimi avvenimenti prima della scoperta sconvolgente. Come lei anche Susanna è in crisi. Il suo matrimonio con Niko potrebbe infatti saltare da un momento all'altro.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto crede di essere salvo

La tremenda verità che Clara ha scoperto sembra essere molto utile ad Alberto. Il Palladini crede infatti che ora riuscirà a dimostrare di essere completamente estraneo al clan Tregara e quindi a liberarsi di Eugenio, sempre alle calcagna. Nunzia invece scopre, con grande rammarico, che le persone non cambiano così facilmente e deve fare i conti con la dura realtà e con i sensi di colpa nei confronti di sua figlia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo e Serena in guerra per Irene

Filippo ha scoperto il passato scabroso di Leonardo e visto che Serena sembra non intenzionata ad allontanarsi – ma soprattutto a non allontanare Irene da lui – ha preso una difficile decisione. Il Sartori provvederà a portare in giudizio la sua ex moglie e con le prove che l'Arena spacciava droga sulla barca del chartering, potrebbe addirittura ottenere la custodia di sua figlia. Insomma la piccola Irene rischia di rivedere i suoi genitori in lotta e stavolta è lei il “trofeo”.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.