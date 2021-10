Un Posto al Sole Anticipazioni 20 ottobre 2021: Silvia in crisi con Giancarlo?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 20 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Silvia continua a essere indecisa se seguire Michele o stare con Giancarlo.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 20 ottobre 2021. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Silvia è sempre più in difficoltà. Michele – scoperto che lei lo tradisce – le ha proposto di partire con lui per il tour promozionale del suo libro. La Graziani non sa come fare. Da una parte c’è ancora la forte attrazione per Giancarlo, dall’altra invece il desiderio di salvare la sua famiglia e ovviamente il suo matrimonio. Intanto Guido, in giro per Napoli, si imbatte per caso in Speranza. La ragazza è ancora in città.

Silvia in crisi con Giancarlo? Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 20 ottobre 2021

Tra Michele e Silvia è arrivata la resa dei conti. Il Saviani – scoperto che sua moglie lo tradisce – ha deciso di agire per salvare il suo matrimonio. Ha così proposto alla sua compagna di accompagnarlo in giro per l’Italia, per il tour promozionale del suo libro. Silvia è in crisi. Non sa infatti se lasciare Napoli e salvare la sua famiglia oppure cedere e lasciarsi andare all’attrazione che prova per Giancarlo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole si fanno sempre più complicate per la Graziani. La vedremo infatti fare i conti, molto presto, con un nuovo problema, grave problema, da risolvere.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Speranza è ancora a Napoli

Guido e Mariella hanno cercato di fare di tutto per salvare il matrimonio dei loro amici. I Del Bue sono convinti che ci sia ancora speranza per loro e per il loro amore e non intendono demordere. Per questo li vedremo sempre più decisi a cercare una soluzione per aiutare i Saviani a non separarsi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che Guido sarà protagonista di un’altra avventura. Il vigile infatti si imbatterà casualmente in Speranza a Napoli. Cosa ci fa la ragazza in città? Quando è tornata e perché non ha detto nulla?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ancora paura per Susanna!

Continuano le tensioni per le condizioni di salute di Susanna. La ragazza non ha ancora aperto gli occhi e i medici sperano che la loro decisione – quella di farla uscire dal coma farmacologico – si riveli esatta. Niko attende con ansia il risveglio della sua ex fidanzata a cui, forse, è ancora legato da un sentimento di amore. Grande paura invece per chi ha aggredito la Picardi. Il criminale non vuole infatti che la giovane si svegli, per timore di finire i suoi giorni in prigione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci fanno scommettere che ne vedremo presto delle belle.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 ottobre 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.