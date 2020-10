Un Posto Al Sole Anticipazioni 20 ottobre 2020: Serena rischia di perdere il bambino...

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 20 ottobre 2020, Serena e Leonardo vivono dei momenti di grande angoscia a causa della salute del loro bambino.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 20 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Serena e Leonardo sono molto in ansia per la salute del piccolo che porta in grembo la Cirillo. Intanto Alberto, pressato e stressato dai suoi problemi economici, finisce per prendersela con Clara. Patrizio invece sembrerà essere ancora follemente innamorato della ragazza. Giulia sta per parlare alla radio per raccontare della sua esperienza mentre Niko è sempre più in crisi.

Serena rischia di perdere il bambino in questa puntata di Un Posto al Sole del 20 ottobre 2020

La gravidanza di Serena non procede come dovrebbe e dopo il malore della Cirillo, è ormai chiaro che il piccolo che porta il grembo rischia di non farcela. Sono momenti di angoscia sia per lei che per Leonardo, sempre più convinto di voler riconquistare il cuore della sua ex compagna. Serena però preferisce la compagnia di Filippo, con cui sembra essere scoccata di nuovo la scintilla. Tra il Sartori e la sua ex moglie, pare infatti che i sentimenti d'amore provati l'uno per l'altra, non siano mai stati dimenticati.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto spaventa Clara

Anche la gravidanza di Clara non procede come sperato. Alberto, sempre più stressato e pressato dai suoi problemi economici, non riesce a mantenere la calma e finisce per prendersela con la madre di suo figlio. Una vera ingiustizia per la povera ragazza, che rincorre il sogno di essere amata e sostenuta dal Palladini. Chi invece sembra provare dei veri e forti sentimenti per lei è Patrizio, innamorato di Clara sin dal primo incontro sulla Terrazza.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Il grande coraggio di Giulia

Dopo una iniziale reticenza, Giulia ha deciso di dare retta a Michele e di partecipare alla sua trasmissione come ospite speciale. La Poggi, ancora molto scossa da quello che le è successo, sta per raccontare la sua storia, decisa ad aiutare e a proteggere altre donne come lei, a fuggire dagli imbroglioni online. Intanto Niko, nonostante il riavvicinamento con Susanna a lavoro, continua a non darsi pace e sembra sempre più in difficoltà.

