Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 20 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Susanna nota che Niko sta sempre più male e decide di fare qualcosa per aiutarlo!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 20 novembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Rossella comincia a pagare le conseguenze del rapporto teso tra Silvia e Michele. Le cose stanno degenerando ma forse un imprevisto potrebbe finalmente ribaltare la situazione. Marina ha dovuto far fronte a un inghippo a lavoro, una protesta da parte degli operai e deve cercare di arginare la finta sicurezza che Fabrizio continua a ostentare. Tra Alberto e Patrizio non corre buon sangue da tempo e i due non hanno nessuna intenzione di far cessare le ostilità. Intanto Silvia e Michele, che sembravano aver trovato un punto di svolta per la loro crisi, ripiombano nel baratro a causa degli effetti indesiderati che scatena il loro passaggio in commissariato. Intanto Susanna, sempre più preoccupata per le scelte di Niko, incontra il ragazzo per caso. Percependo il suo malessere, prende una decisione molto difficile.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina con le spalle al muro

La situazione in casa Graziani – Saviani sta degenerando. Dopo il passo falso di Michele, Silvia si è ritrovata a pensare ancora più a fondo alla loro relazione ed è sembrato che il loro matrimonio fosse arrivato al capolinea. Di tutta questa situazione ne sta facendo le spese Rossella. Intanto l'imprevisto che Marina ha dovuto affrontare a lavoro si è rivelato essere una serie di proteste da parte degli operai dei Cantieri Flegrei. La Giordano si è ritrovata ad arginare la situazione e a cercare di calmare i suoi collaboratori, stanchi di non essere pagati. La manager si trova anche a dover controllare Fabrizio che invece, e senza motivo, ostenta una tranquillità e una sicurezza che non dovrebbe avere. Roberto intanto si gode la scena ed è pienamente soddisfatto dei risultati del suo piano.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto e Patrizio, è ancora guerra

Nonostante Clara abbia scelto inequivocabilmente Alberto e non abbia occhi che per lui, il Palladini continua a nutrire un'antipatia verso Patrizio. Il ragazzo non si è certo fatto intimorire e lo affrontato più volte e dunque tra i due uomini le ostilità non sono destinate a risolversi molto presto. Lo chef è testardo tanto quanto l'avvocato e ne vedremo sicuramente ancora delle belle tra loro, anche se il motivo del contendere non sarà più la bella ex cameriera. Patrizio infatti sembra essere di nuovo vicino a Rossella!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele e Silvia ripiombano nel baratro

I tira e molla tra coppie caratterizzano le Trame di Un Posto al Sole. Le Anticipazioni della soap ci hanno rivelato già che un imprevisto avrebbe cambiato la vita di Silvia e Michele ma se avevamo sperato in bene, purtroppo siamo costretti a ricrederci. Il passaggio dei coniugi in commissariato potrebbe infatti riaprire i dissidi e aumentare – stavolta irreparabilmente – la distanza tra i due. Insomma la coppia Saviani – Graziani ripiomba nel baratro.

Susanna prende una decisione sconvolgente per amore di Niko in questa puntata di Un Posto al Sole del 20 novembre 2020

Niko ha deciso di accettare la proposta di lavoro nello Studio Leone e questo ha creato un grande sconvolgimento nella sua vita e in quella dei suoi cari. Aldo Leone e il suo team di avvocati sono stati per anni la spina nel fianco dello Studio Navarra e la decisione del Poggi è stata un vero voltafaccia. Ma Niko non sembra per nulla contento e anzi è sempre più allo sbando. Susanna, dopo averlo incontrato per caso, si rende conto che il suo ex fidanzato – di cui è ancora profondamente innamorata – non sta bene e decide di intervenire. La Picardi prenderà una decisione sconvolgente per amore del ragazzo ma che cosa farà? Non avrà per caso intenzione di andarsene per sempre dallo Studio o addirittura da Napoli?

