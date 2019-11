Un Posto al Sole Anticipazioni 20 novembre 2019: Alex rifiuta il bacio di Vittorio

Anticipazioni TV

Vittorio tenta di riconciliarsi con Alex ma la ragazza rifiuta il suo bacio.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 20 novembre 2019, Alex rifiuta il bacio di Vittorio senza dargli nessuna spiegazione mentre Roberto si precipita da Marina, deciso ad affrontare Alberto dopo aver scoperto la cattiva gestione dei Cantieri da parte del Palladini. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Alex rifiuta il bacio di Vittorio in questa puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 20 novembre 2019

Carla è felice per l'aiuto che Vittorio le ha offerto ma soprattutto per aver rivisto Mia, al corrente di quanto successo. Alex ha accettato di sostenere la missione del Del Bue e i due ragazzi si sono riavvicinati..pericolosamente. Vittorio coglie così l'occasione per riprovare a conquistare il cuore della sua ex fidanzata ma quando cerca di strapparle un bacio, la Parisi si scansa, rifiutandolo senza dargli nessuna spiegazione. Mia però potrebbe spingere la sorella a smuovere questa situazione, convinta che sia la scelta giusta per entrambe.

Un Posto al Sole: Roberto aggredisce Alberto

Roberto ha scoperto che qualcosa non va ai Cantieri. Dopo aver esaminato i documenti contabili dell'azienda, il Ferri scopre della cattiva gestione di Alberto e dei suoi imbrogli finanziari. Fuori di sé dalla rabbia, si precipita da Marina deciso ad affrontare il Palladini. Lo scontro tra i due uomini sarà devastante. Angela è in ansia per Bianca per via della sua nuova maestra. La Poggi decide di andare a parlare con la Gagliardi per capire i motivi del disagio di sua figlia.

