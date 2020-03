Un Posto al Sole Anticipazioni 20 marzo 2020: Marina salverà Fabrizio

Anticipazioni TV

Marina informa Fabrizio di aver trovato il modo di farlo scagionare. Eugenio cerca di allentare la tensione con Viola ma senza successo.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – venerdì 20 marzo 2020 – mentre Eugenio cerca di allentare la tensione con Viola, Marina fa visita a Fabrizio e lo infomra di avere trovato un indizio che potrebbe salvarlo dalla prigione. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Eugenio alla riconquista di Viola in questa puntata di Un Posto al Sole del 20 marzo 2020

Viola è rientrata a Napoli per la festa del papà ma il suo ritorno non è stato molto felice. Eugenio sta cercando di stemperare il clima di tensione che si è creato tra loro ma quello che sta ottenendo è di vedere sua moglie sempre più lontana. Viola è infatti furiosa con lui per la scelta di tornare a occuparsi di camorra e ancora non sa in quale guaio si sta cacciando il Nicotera. Il pericolo sta infatti per coglierli di sorpresa.

Un Posto al Sole: Marina informa Fabrizio di aver trovato una pista per scagionarlo

Marina non si è lasciata spaventare dai nuovi indizi che incastrerebbero Fabrizio. La Giordano si è mobilitata per trovare nuove piste che aiutino il suo ex compagno e pare abbia trovato un particolare importantissimo per far scagionare il Rosato. Sembra infatti che ci siano grosse ombre sull'assistente di Sebastiano, proprio lui che ha trovato – per primo? - l'uomo senza vita. Marina corre quindi a informare Fabrizio e per rassicurarlo: lei lo salverà!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.