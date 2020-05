Un Posto al Sole Anticipazioni 20 maggio 2020, replica: Serena lascia Tommaso

Anticipazioni TV

Dopo la situazione imbarazzante in cui si è trovata con Filippo, Serena prende una decisione inaspettata. Intanto Nunzio deve decidere se partecipare al raid organizzato da Vitale.

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata di domani - mercoledì 20 maggio 2020 – Nunzio trova consolazione in Giulia e potrebbe decidere di non partecipare al raid punitivo organizzato da Alfonso. Filippo è sempre più stranito dall'atteggiamento di Serena, che intanto ha preso una decisione inaspettata. Guido invece comincia a sperare che Virgilio non dia seguito alle sue minacce e che non richieda il risarcimento. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Giulia cerca di aiutare Nunzio in questa puntata di Un Posto al Sole del 20 maggio 2020

Vitale è riuscito a fare breccia nel cuore di Nunzio e a far leva sul suo orgoglio, tanto da convincerlo a organizzare insieme a lui un raid punitivo contro il ragazzo che lo ha denunciato. Il giovane nipote di Vintariello si sta quindi mettendo nei guai e se Franco e Angela sembrano impotenti, Giulia potrebbe essere determinante per risolvere la situazione. Il dolce incontro con la Poggi potrebbe infatti spingere Nunzio a cambiare idea e ad abbandonare la strada del crimine.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Serena lascia Tommaso

Le vecchie abitudini di Tommaso sono dure a morire e a farne le spese è Serena. La ragazza, per coprire il suo fidanzato, ha dovuto tenere occupato Filippo. Così facendo non solo si è trovata faccia a faccia con il Sartori, in una situazione molto imbarazzante, ma ha dovuto fare i conti di nuovo con i suoi sentimenti. La Cirillo si è infatti accorta di provare ancora una forte attrazione nei confronti di Filippo e, per questo, decide di troncare la sua relazione con Tommaso.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido non ha più notizie di Virgilio

Intanto a casa Del Bue, Guido spera di essersi tolto di mezzo Virgilio. L'uomo non ha più dato sue notizie e il vigile spera che non abbia più intenzione di dare seguito alle sue minacce di risarcimento. Purtroppo però si tratta solo di una mera illusione e Arianna e Andrea dovranno intervenire per aiutare il loro amico.

