Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 20 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Renato scopre che Niko gli sta nascondendo un grosso segreto.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 20 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Filippo non riesce proprio ad ambientarsi nella sua casa. Questo crea un forte disagio a cui Serena non riesce a mettere alcuna toppa. La situazione sembra destinata a peggiorare. Intanto Renato scopre qualcosa di sconvolgente; un segreto che Niko gli sta tenendo nascosto da diverso tempo. Jimmy, facendo tesoro dei consigli di Franco, riesce finalmente a farsi valere al campo estivo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Tra Serena e Filippo è un vero dramma!

Per Filippo è un dramma! Il Sartori è stato costretto a tornare a vivere a casa sua con Serena e Irene. Dopo aver scoperto di essere un marito ma soprattutto di essere un padre, il ragazzo ha pensato che questa fosse la soluzione più giusta da seguire. Purtroppo però, come era prevedibile, la convivenza forzata si sta rivelando un vero disastro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tra i due coniugi si respira un'aria di vero disagio e sembra che le cose siano destinate a peggiorare. Forse c'è però ancora speranza che l'aria di casa possa far riemergere qualche ricordo evitando così che la situazione divenga insostenibile.

Renato sconvolto! Niko gli sta nascondendo un segreto in Un Posto al Sole Anticipazioni 20 luglio 2021

A casa Poggi continuano a esserci problemi. Dopo aver archiviato il brutto periodo passato da Niko – che aveva messo davvero in allarme i suoi genitori – Renato si troverà ad affrontare un altro ostacolo. Il Poggi scoprirà che suo figlio gli sta nascondendo un grosso segreto e che lo sta facendo da diverso tempo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il giovane avvocato ha accettato di accogliere Susanna nel suo studio affinché la ragazza possa mandare avanti i suoi studi. Ma a Renato questa decisione non piacerà per nulla. Preoccupato che la presenza dell'ex fidanzata possa turbare nuovamente Niko, il figlio del colonnello Costantino tenterà in ogni modo di mettersi in mezzo in questa faccenda, per evitare il peggio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Jimmy sa fa valere!

Franco è un supereroe per davvero, parola di Jimmy! Dopo i consigli del Boschi, il piccolo Poggi si è preparato psicologicamente ad affrontare i problemi al campo estivo. E benché non siano mancati i problemi – i suoi incubi fanno davvero paura – le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il bambino riuscirà a trovare il coraggio e a farsi valere. Insomma pare che Jimmy Poggi non possa proprio essere messo in un angolo!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.