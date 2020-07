Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Ecco le Trame dell'Episodio del 20 luglio 2020.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per la puntata del 20 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 20.45 su Rai3 scopriamo che dopo la scelta di Serena di cominciare una relazione con Leonardo, Filippo si prodiga per restituire a Irene un po' di serenità. Marina invece deve mediare tra Filippo e Fabrizio, dopo la scenata di gelosia del Rosato. Viola ed Eugenio sono in crisi mentre Patrizio rimane incantato dalla bellezza di Clara, arriva a sorpresa a pranzo nel cortile di Palazzo Palladini, in compagnia di Alberto.

Filippo consola la piccola Irene in questa puntata di Un Posto al Sole del 20 luglio 2020

Serena ha preso un decisione improvvisa: partire per la Sicilia con Leonardo e cominciare una nuova vita con lui. Filippo non è certamente soddisfatto di quanto successo con sua moglie ma ora ha un compito più importante. Deve infatti restituire a Irene un po' di quella serenità che il divorzio tra lui e la moglie, hanno tolto alla bambina. Sarà dura abituarsi a una vita da single e sarà ancora più difficile riuscire a non turbare la piccola di casa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina in difficoltà

Fabrizio è in libertà e sta cercando di costruirsi una vita con Marina. Purtroppo per lui, la presenza costante di Roberto lo sta disturbando. Dopo il viaggio di lavoro in cui la Giordano e il Ferri si sono ritrovati fianco a fianco, il Rosato non ha potuto trattenere ancora la sua gelosia ed è esploso. Marina si trova quindi a dover mediare tra i suoi due uomini. Eugenio e Viola sono in crisi e in casa si respira aria di divorzio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Patrizio innamorato di Clara?

Alberto e Clara, nonostante la presenza incombente di Tregara, si sono rincontrati. I due hanno deciso di partecipare a un pranzo in cortile tra gli abitanti di Palazzo Palladini. Tutti sono stupiti di vederli insieme, visto che nessuno si sarebbe mai aspettato di rivederli l'uno accanto all'altro. Patrizio invece resta ammaliato dal fascino candido e ingenuo di Clara, tanto che sembra essersi innamorato a prima vista.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.