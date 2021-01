Un Posto al Sole Anticipazioni 20 gennaio 2021: Alex prende una sconvolgente decisione...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata del 20 gennaio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Alex prende una decisione sconvolgente riguardo al suo futuro. Di cosa si tratterà?

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per la puntata del 20 gennaio 2021. Nell'episodio in onda su Rai3 alle 20.45, Alex è pronta a partire per la Spagna ma prima di salutare tutti prende una decisione clamorosa che cambia radicalmente il suo futuro. Intanto Serena e Filippo, rassicurati dai progressi di Leonardo, decidono di contattare i genitori dell'Arena. Niko invece decide di mettere un freno all'invadenza di Renato mentre Angela riceve un'importante notizia che rivoluzionerà la sua vita.

Alex prende una decisione sconvolgente in questa puntata di Un Posto al Sole del 20 gennaio 2021

La vita di Alex e Vittorio è destinata a subire un grosso scossone. La Parisi ha ricevuto un'importante proposta di lavoro in Spagna e dopo gli iniziali tentennamenti – spinta dallo stesso Del Bue – ha deciso di accettare l'incarico. La partenza è ormai imminente e la giovane ormai ex cameriera del Vulcano, sta preparando le valigie. Ma nel mettere i suoi effetti personali ben riposti nel suo bagaglio, Alex finisce per riflettere sul suo futuro e prende una decisione molto importante. Sembra proprio che la giovane abbia deciso di dare un taglio alla sua relazione con il Del Bue forse disillusa che tra loro, vista la distanza, possa andare bene. Come dare torto all'arguta ragazza? Vittorio non ha certo dimostrato grande empatia nei suoi confronti e nonostante il suo salvataggio in corner, ha messo a dura prova l'amore della sua fidanzata. Sarà quindi la fine per i due?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo e Serena cercano di contattare i genitori di Leonardo

Il sequestro di Filippo e Leonardo si è tinto di rosso sangue. Durante la prigionia, l'Arena ha infatti avuto la peggio, finendo a terra privo di sensi e intralciando pesantemente il tentativo di fuga del Sartori. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che i due uomini riusciranno a cavarsela e si libereranno dei loro aguzzini molto probabilmente grazie all'intervento di Ferri. Nella puntata del 20 gennaio 2021, Filippo dovrà però assolvere a un altro compito. Dopo aver cercato aiutare Leonardo a liberarsi del suo spinoso passato, dovrà mettersi in contatto con i genitori del ragazzo, per informarli della sua situazione e delle sue condizioni, in miglioramento. Ad aiutarlo ci penserà Serena, che si è rivelata fondamentale nel salvataggio di suo marito.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko mette un freno a Renato

La decisione di Niko di rilevare lo Studio Navarra ha dato grande soddisfazione a suo padre Renato. Sembra infatti che i problemi del Poggi siano ormai acqua passata e che il ragazzo si sia rimesso in carreggiata. Ma sarebbe fin troppo facile mettere un punto alla sua travagliata storia e infatti del giovane avvocato e delle sue vicissitudini sentiremo ancora parlare. Niko infatti sarà protagonista di un tragicomico confronto con suo padre. Il ragazzo tenterà di mettere un freno all'invadenza di Renato nella sua vita professionale e tenterà di far capire al suo apprensivo genitore, di non aver bisogno di alcun aiuto e di essersi ripreso completamente. Riuscirà a convincere l'ostinato Poggi senior a lasciarlo volare senza torre di controllo?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Angela a un bivio

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano dei dettagli molto poco rassicuranti su Angela. Nella puntata del 20 gennaio 2021, la Poggi riceverà infatti un'importante notizia che la sconvolgerà moltissimo. Purtroppo non sappiamo ancora di quale novità si tratti ma stando a quando rivelano gli spoiler, la news finirà per mettere Angela davanti a un bivio e a spingerla a lasciare anche lei le trame della soap. Staremo a vedere!

