Un Posto al Sole Anticipazioni 20 febbraio 2019: Valerio combattuto tra Elena e Simona

Nella puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 20 febbraio 2019, Valerio tenta di fare chiarezza sui suoi sentimenti. Il Viscardi è combattuto tra Elena e Simona. A complicare la situazione ci si mette Alberto, felice che il suo piano di rovinare la vita al suo odiato amico, stia funzionando. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Valerio è roso dai sensi di colpa. La visita in carcere con Simona ha riservato delle sorprese e ha fatto cadere il Viscardi nella morsa del fascino della sua ex compagna. Ora però deve fare chiarezza in sé e decidere come comportarsi con l'ignara e fragile Elena.

Valerio tenta di fare chiarezza sui suoi sentimenti in questa puntata di Un Posto al Sole del 20 febbraio 2019

Valerio e Simona hanno passato dei momenti intimi dopo aver fatto visita a Vera in carcere. La comune sofferenza per la fragile condizione della loro bambina, sembra averli riuniti. Il Viscardi però si trova con le spalle al muro. Deve fare chiarezza sui sentimenti che prova e capire come comportarsi con Elena, alla quale ha proposto di costruire una vita insieme. Il subdolo piano di Alberto sta prendendo velocemente forma. Il Palladini ha spinto Simona tra le braccia di Valerio e ora raccoglie i frutti del suo operato, pronto a sferrare l'ultimo vendicativo attacco contro il suo “amico”.

Susanna in mezzo alla crisi dei suoi genitori

Adele ha trovato il coraggio di rivelare i suoi problemi ma non può negare di essere ancora sentimentalmente legata a Manlio. Giulia cerca in tutti i modi di impedire che la sua amica finisca ancora nelle braccia violente del marito mentre Susanna – come purtroppo era prevedibile – finisce per essere coinvolta nella crisi tra i suoi genitori. Vittorio invece, fugato ogni dubbio che suo padre e sua madre fossero tornati intimi, supera l'incubo in cui temeva di essere precipitato e ottiene un aiuto inaspettato.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 febbraio 2019