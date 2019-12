Un Posto al Sole Anticipazioni 20 dicembre 2019: Alberto si vendica di Clara

Anticipazioni TV

Alberto, con le sue subdole manovre, si vendica di Clara e la ragazza cade in un profondo sconforto. Arianna non partirà per Londra.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – venerdì 20 dicembre 2019 – Alberto diventa sempre più molesto e con le sue manovre strategiche, manda in crisi Clara. Arianna decide di non seguire Andrea a Londra e ora il Pergolesi si trova davanti a un bivio: lasciare Napoli e il suo amore e o provare la nuova vita? Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Alberto fa sprofondare Carla nella depressione in questa puntata di Un Posto al Sole del 20 dicembre 2019

Clara ha denunciato Alberto ma da allora la ragazza vive in un incubo vero e proprio. Il Palladini medita vendetta contro la sua ex cameriera e subdolamente ha un piano per raggirarla e ottenere quello che vuole. Con le sue subdole manovre strategiche Alberto manderà in crisi la povera Clara, che vivrà momenti di profondo sconforto. Ora cosa farà? Angela, Giulia e Susanna le daranno una mano? Intanto Serena e Filippo decidono di affrontare la questione Otello con Silvia e Michele. La soluzione ai loro problemi verrà inaspettatamente da Raffaele. Ma cosa ha in mente il portiere?

Un Posto al Sole: Arianna non partirà per Londra, cosa farà ora Andrea?

Arianna ha deciso di non seguire Andrea a Londra. La scelta del Pergolesi di lasciare Il Vulcano e di ricominciare nella capitale britannica, per stare vicino ad Alice, non ha convinto la Landi. Qualunque sia la ragione del suo rifiuto, forse per la paura di ricominciare o forse per una differente voglia di rimettersi in gioco, così facendo Arianna ha messo Andrea di fronte a una difficile decisione: partire lo stesso anche senza di lei o rinunciare per amore della sua compagna?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.