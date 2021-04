Un Posto al Sole Anticipazioni 20 aprile 2021: Renato realizza il sogno di Jimmy, " Andiamo a Berlino!"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 20 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Renato realizza il sogno del suo nipotino!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 20 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Franco e Iodice sono riusciti a portare dalla loro parte Ernesto ma una grave minaccia rischia di mandare a monte tutti i loro piani. Intanto Renato ha trovato una soluzione per portare Jimmy a Berlino. Il Poggi, in veste di super nonno, realizzerà i sogni del suo nipotino. Intanto Alberto è costretto a combattere con la presenza sempre più ingombrante di Barbara. Patrizio e Rossella invece hanno ormai preso strade diverse.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Una minaccia rischia di mettere nei guai Franco

Franco sembra aver trovato la strada giusta per risolvere i problemi dei Cantieri. Grazie alla complicità di Iodice, completamente dalla sua parte, è riuscito a convincere Ernesto a collaborare. Non è stato semplice vincere le ritrosie di Gargiulo ma ora che l'operaio ha scelto di supportare i Cantieri e Roberto, le cose sembrano dare i frutti sperati. Purtroppo però una grave minaccia sembra destinata a impedire ai tre uomini di andare avanti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano che Ferri dovrà affrontare una sfida durissima, forse la più dura di tutta la sua vita. I Flegrei potrebbero chiudere!

Renato realizza il sogno di Jimmy, ecco cosa succede nella puntata di Un Posto al Sole del 20 aprile 2021

Jimmy ha un solo obiettivo in questo momento. Non perdere neanche un giorno lontano dalla sua amichetta Irene. La bambina è partita per Berlino con Serena e il Poggi è molto triste. Questo non è sfuggito a suo nonno Renato che, come un supereroe è intervenuto per asciugare le sue lacrime. Il Poggi senior, dopo aver a lungo parlato con Giulia e Niko, ha trovato la soluzione per accontentare il nipotino e può finalmente comunicargli la data della loro partenza per la Germania. Un super nonno da Oscar e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il viaggio porterà tanta felicità nel cuore del piccolo di Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella e Patrizio sempre più lontani

Rossella ha fatto un ultimo tentativo con Patrizio ma purtroppo non è andata come sperato. Il Giordano è completamente preso da Clara e non sembra avere occhi per nessun'altra. Ross deve rinunciare e forse deciderà di lasciare Napoli per qualche tempo. Alberto intanto ha visto sfumare la sua riconquista. La Curcio non è caduta ai suoi piedi anzi ha capito di essere stata un'ingenua per tutto questo tempo. Il Palladini deve quindi mollare la presa e subire la presenza sempre più ingombrante di Barbara. La Filangeri non intende lasciarlo in pace.

