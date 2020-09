Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 2 settembre 2020, Susanna fa una proposta inaspettata a Renato mentre Tregara cerca il perdono di Clara.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 settembre 2020. Nelle trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Susanna ha dovuto fare i conti con se stessa ma ha deciso di procedere con il matrimonio. In vista delle nozze fa una proposta inaspettata a Renato, il suo futuro suocero. Intanto Tregara, con una mano sulla coscienza, proverà a risarcire sua figlia Clara per il male che le ha fatto. Intanto Filippo e Serena si trovano costretti a passare del tempo insieme a causa della preparazione per la recita scolastica di Irene.

Una proposta inaspettata per Renato in questa puntata di Un Posto al Sole del 2 settembre 2020

Angela ha affrontato Susanna dopo aver scoperto la verità su lei ed Eugenio. La Poggi ha costretto la Picardi, la sua futura cognata, a un duro confronto e a fare i conti con se stessa, per capire se davvero intende sposare Niko ma soprattutto se i sentimenti per lui, sono ancora intatti. Sembra che la bella figlia di Adele sia arrivata alla conclusione di voler procedere con le nozze e anzi, in previsione di queste, farà una proposta inaspettata a Renato. Cosa le chiederà? La nostra ipotesi è che, in mancanza di suo padre, Susanna chiederà al Poggi di accompagnarla all'altare.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Tregara tenta di chiedere perdono a Clara

La Puntata di Un Posto al Sole del 2 settembre si prevede ricca di esami di coscienza. Oltre a Susanna anche Tregara, arrivato a una svolta nella sua vita di padre, farà i conti con se stesso e con i suoi sbagli. Forse per la prima volta, il boss si metterà una mano sul cuore e cercherà di risarcire Clara per il male che le ha fatto. Riuscirà a ottenere il perdono di sua figlia o con lei ogni ponte è chiuso?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo e Serena costretti a stare insieme

La battaglia legale tra Filippo e Serena sta piegando la determinazione della Cirillo. Dopo la separazione, gli ex coniugi Sartori si sono giorno dopo giorno allontanati e la presenza di Leonardo ha aggravato la loro situazione già precaria. Pare però che Irene riuscirà a riunire i loro genitori per un'occasione speciale: la preparazione della sua recita scolastica. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tra Filippo e Serena tornerà – almeno per poco – il sereno.

