Un Posto Al Sole Anticipazioni 2 ottobre 2020: Cotugno cade nella trappola di Cinzia

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 2 ottobre 2020, Cotugno si farà raggirare dalla scaltra Cinzia, nonostante Guido l'abbiamo messo in guardia dalla donna...

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata di giovedì 2 ottobre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 20.45 su Rai3, provato da un duro confronto con Susanna, Niko proverà ad anestetizzare il suo malessere con un'uscita serale. Reduce da una breve vacanza, Alex si alleerà con Samuel contro Patrizio, creando i presupposti per un crescente clima di tensione al Vulcano. Mentre Cinzia sarà abile a "lavorarsi" Cotugno, Guido cercherà di capire quando Luigi prevede di rientrare in servizio.

Un Posto al sole Anticipazioni: Niko cerca di dimenticare concedendosi una serata di svago

Ebbene sì, Niko e Susanna si sono ritrovati di nuovo faccia a faccia e il confronto è stato gelido! La ragazza è tornata a lavorare allo Studio Navarra, dopo qualche giorno preso per sistemare le idee e, ovviamente, ha rincontrato il Poggi. Niko ha trattato con freddezza la sua ex fidanzata, certo di non voler avere niente a che fare con lei. Ma sotto sotto il ragazzo cova ancora amore (oltre che risentimento) nei suoi confronti e la situazione l'ha molto destabilizzato. Distrutto, ha trovato come unica consolazione, un'uscita serale con gli amici. Basterà ad anestetizzare il suo cuore?

Un Posto al sole Anticipazioni: Alex torna nelle Trame della Soap

Nel frattempo, dopo un periodo lontano dalle Trame della soap, un amato personaggio tornerà a fare capolino. Si tratta di Alex. La giovane protagonista tornerà al Vulcano pronta a sfidare Patrizio, al fianco di Samuel. I due di uniranno le forze contro il dispotismo del giovane e ambizioso chef, ma secondo anticipazioni, questa guerra avrà delle conseguenze anche per loro.

Cotugno si fa raggirare da Cinzia, nella Puntata di Un Posto Al Sole del 2 ottobre 2020

Nel frattempo il povero Cotugno è caduto nella "trappola" della scaltra Cinzia. La donna punta ad ottenere alloggio in uno dei tanti appartamenti di proprietà dell'uomo, ma non ha intenzione di pagare affitti. Luigi, consigliato da Guido, già vittima dell'abile truffatrice, ha inizialmente rifiutato di affittare una delle sue case a Cinzia. Ma quando la donna gli ha proposto i suoi servigi di massaggiatrice in cambio di un appartamento gratis, Cotugno, afflitto da un insopportabile mal di schiena, ha finito per capitolare. Guido però non sa nulla, anzi, si domanda quando l'amico abbia intenzione di tornare in servizio...

