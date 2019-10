Un Posto al Sole Anticipazioni 2 ottobre 2019: Renato sotto shock!

Anticipazioni TV

Renato è stato respinto da Adele e ora sfoga la sua frustrazione su Diego e Nadia. Alex decide di lasciare Palazzo Palladini e il Vulcano.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 2 ottobre 2019, Renato - rifiutato da Adele - sfoga la sua frustrazione su Diego e sulla sua compagna mentre Raffaele cerca di rassicurare Nadia. Alex prende un'altra drammatica decisione, che lascia Vittorio di nuovo senza parole. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Renato deluso e frustrato in questa puntata di Un Posto al Sole del 2 ottobre 2019

Renato si è lasciato andare ai suoi sentimenti per Adele ma ha drammaticamente scoperto che la donna non prova per lui lo stesso trasporto. La mamma di Susanna non ha così rifiutato le avances del Poggi che, frustrato, sfoga il suo nervosismo su Diego e su Nadia. Raffaele, triste per il comportamento del suo amico, cerca di rassicurare l'incolpevole Nadia. Finisce però per scoprire un particolare sorprendente proprio sulla donna.

Alex decide di lasciare Palazzo Palladini e il Vulcano in Un Posto al Sole

Alex ha scoperto che Vittorio la tradisce con Anita. Ha così deciso di prendere una decisione importante quanto dolorosa: lasciarlo! La Parisi decide però non fare parola con lui di quanto scoperto e di non dirgli quindi di aver capito la verità. Vittorio è ovviamente frastornato dalla decisione della fidanzata di troncare con lui ma non ha frecce al suo arco e lascia che la giovane si allontani. Si stupisce però ancora di più quando Alex comunica un'altra sua intenzione. Vuole lasciare il suo lavoro al Vulcano insieme a Mia.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 30 settembre al 4 ottobre 2019

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45