Un Posto al Sole Anticipazioni 2 novembre 2021: Irene gelosa di Elisabetta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 2 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Irene si sente trascurata a causa dell'arrivo della sua sorellina.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Mattia è sempre più pericoloso. Il ragazzo ha preso di mira Rossella e la ragazza potrebbe essere la sua prossima vittima. Per fortuna la Graziani verrà salvata in extremis da una persona che, mettendosi in mezzo, allontanerà il giovane criminale da lei ma ne aumenterà la frustrazione. Irene è felice di aver avuto una sorellina ma non può fare a meno di essere gelosa delle attenzioni che tutti le rivolgono. La bambina si sentirà messa da parte e trascurata, soprattutto da suo padre, con cui lei fatica a ricostruire un rapporto. Intanto Vittorio sembra finalmente essersi deciso a lasciarsi andare con Speranza. Ma qualcosa potrebbe fermarlo prima di fare il decisivo passo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella è salva... per il momento!

Mattia ha preso di mira la bella Graziani e Rossella è in pericolo. Non è passato tanto tempo da quando il ragazzo – ormai palesemente misogino – ha aggredito Susanna. Ora nel suo mirino c'è la bella dottoressa, del cui pensiero non riesce a liberarsi. Il ragazzo ha tentato di accorciare sempre più le distanze da lei ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che qualcuno – probabilmente Riccardo – si metterà in mezzo e gli impedirà di compiere qualche altra azione scellerata. Ma questo brusco stop non lo spingerà ad abbandonare per sempre i suoi insani propositi anzi lo porterà a sentirsi sempre più frustrato e desideroso di sfogare la sua rabbia al più presto.

Irene gelosa di Elisabetta in Un Posto al Sole Anticipazioni 2 novembre 2021

Serena è finalmente tornata a casa con Elisabetta. Superati i momenti di panico per il parto rivelatosi difficile, la Cirillo può godersi la maternità. Tutti sono stati contenti di vedere le due donne tornare a Palazzo Palladini. Tutti tranne Irene. La piccola Sartori è sì felice di aver avuto una sorellina ma non può fare a meno di essere gelosa delle attenzioni che le vengono riservate. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la bambina si sentirà trascurata e non apprezzerà che suo padre sia completamente innamorato della sorella. Riuscirà Filippo a rassicurare la sua primogenita che tutto sta per tornare alla normalità e che lui presto si ricorderà di tutto il suo passato?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Vittorio pronto a fare il passo decisivo con Speranza ma...

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano anche che Vittorio si deciderà a fare un passo verso Speranza. Dopo che la ragazza è ricomparsa a Napoli – decisa a lasciare l'Università – il ragazzo ha preso coraggio e ha finalmente capito di dover chiarire il loro rapporto. Ma proprio quando sarà sul punto di fare il passo decisivo verso di lei e cominciare una relazione, qualcosa lo bloccherà facendogli cambiare idea. Che cosa sarà successo? Sarà una situazione rimediabile?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'1 al 5 novembre 2021

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.