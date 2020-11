Un Posto Al Sole Anticipazioni 2 novembre 2020: Silvia e Michele in grave pericolo...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Soap Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 2 novembre 2020, scopriamo che, mentre sono in viaggio per Indica, Silvia e Michele vengono aggrediti da alcuni balordi.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 novembre 2020. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Silvia e Michele passano dei momenti molto difficili. I due vengono aggrediti e le cose sembrano mettersi molto male. Intanto il piano di Roberto e Lara procede alla perfezione e Marina e Fabrizio, inconsapevolmente, sono sempre più nei guai. Che ne sarà di loro?

Silvia e Michele vittime di un'aggressione in questa puntata di Un Posto al Sole del 2 novembre 2020

Abbiamo lasciato Silvia e Michele in partenza per Indica. I due vogliono raggiungere Teresa e Otello per passare del tempo con loro e sono molto felici di potersi concedere una, seppur mini, vacanza. Purtroppo però le cose non andranno come previsto anzi subiranno una vera e propria inversione di rotta tragica. Mentre stanno percorrendo la strada che li porterà a destinazione, la loro macchina si ferma per un guasto. Silvia e Michele chiederanno un aiuto a dei passanti, che però si riveleranno dei criminali. I Graziani verranno separati, aggrediti e malmenati, riuscendo a fuggire solo dopo aver ricevuto molte botte.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara e Roberto incastrano Marina e Fabrizio

Tra Roberto e Lara c'è attrazione ma non solo. I due hanno trovato la giusta alchimia per mettere Marina e Fabrizio ko. Il loro piano sta procedendo esattamente come da loro escogitato e non resta che aspettare che i due “fidanzatini” arrivino allo stremo delle forze. E dopo la scoperta shock avuta al rientro dalla Sardegna, sembra proprio che non manchi molto! La Giordano troverà una via di fuga anche stavolta o subirà la punizione di Roberto?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Che ne sarà di Alberto e Clara?

Clara ha lasciato Alberto ed è tornata a vivere a casa sua. La ragazza non ne poteva più di subire le angherie e i nervosismi del Palladini e ora vuole concentrarsi sugli ultimi mesi di gravidanza che le rimangono, prima di dare alla luce il suo bambino. Alberto intanto ha ricevuto un'inaspettata chiamata di lavoro, che potrebbe cambiare la sua vita per sempre.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.