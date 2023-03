Un Posto al Sole Anticipazioni 2 marzo 2023: E' finita! Niko e Viola pronti al verdetto finale

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che il processo a Valsano si è concluso e tutti aspettano il verdetto finale. Susanna avrà giustizia? Intanto Otello invita a pranzo Riccardo, per parlare di Rossella.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 marzo 2023 alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Niko e Viola pronti ad affrontare la fine del processo a Lello Valsano. Le Anticipazioni della Soap non ci rivelano purtroppo quale sarà il verdetto finale del giudice e noi come il Poggi e la Bruni attendiamo trepidanti di sapere se Susanna avrà o no giustizia. Intanto Cerri affronterà di nuovo i suoi sentimenti contrastanti per Castrese mentre Otello chiederà a Riccardo di pranzare con lui. Cosa deciderà di fare il dottore? Accetterà l'invito del Testa oppure declinerà, deciso a non dover dare alcuna spiegazione a nessuno sul suo rapporto con Rossella?

Fine del processo a Valsano. Quale sarà il verdetto? Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della Soap

Per Niko, Viola e le loro famiglie questa è stata la settimana più pesante tra tutte. Ora però è tempo di tirare le somme e di scoprire quale sia il verdetto del giudice. Il processo a Lello Valsano si è concluso e non resta che sperare che Susanna abbia la giustizia che merita. Purtroppo però non è detto che questo succeda. Le ultime ore, con l'arringa finale della difesa, potrebbero aver ribaltato completamente la situazione. Niko ne è perfettamente consapevole e spera che le sue siano solo delle sensazioni. Purtroppo le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci svelano quale sarà il finale di questa lunga e dolorosa attesa ma possiamo ipotizzare che gli scenari potranno essere due. Il primo, quello su cui puntiamo ardentemente, è che Valsano sia ritenuto colpevole di tutti i capi di accusa e sconti la sua pena; l'altro, molto triste, è che il boss ottenga uno sconto di pena e che la famiglia della Picardi sia costretta ancora a soffrire.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Cerri ancora confuso. Cosa farà con Castrese?

La puntata di Un Posto al Sole del 2 marzo 2023 sarà molto confusa anche per Cerri. Sasà non sa proprio come comportarsi con Castrese. Dopo i loro baci, i sentimenti che l'uno prova nei confronti dell'altro sono chiari ma Cerruti sembra non essere ancora del tutto pronto ad affrontare una storia d'amore che si è rivelata sin da subito complicata. Dovrà quindi fare ancora chiarezza in sé e fare i conti con una difficile scelta.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Otello invita a pranzo Riccardo

Otello è pronto ad aiutare Silvia e Rossella. Il Testa è tornato a Napoli per dare una mano alla figlia della sua Teresa e farà di tutto anche per dare il suo sostegno alla piccola di casa, Ross. L'amministratore di Palazzo Palladini cercherà di fare del suo meglio per la sua nipotina, in difficoltà con il suo compagno. Per questo deciderà di invitare a pranzo Riccardo. Il Crovi sarà stupito di questa richiesta e potrebbe declinare l'invito, deciso a non permettere a nessuno di mettersi in mezzo nelle sue faccende private. Andrà davvero così?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 febbraio al 3 marzo 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.