Un Posto al Sole Anticipazioni 2 luglio 2021: Filippo sotto i ferri! Come andrà l'operazione?

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, è arrivato il giorno dell'intervento e Filippo è pronto ad affrontare questa grande sfida. La sua famiglia non lo abbandonerà neanche per un minuto e tutti sono in attesa di conoscere il risultato di questa terribile ma necessaria novità. Rossella intanto dà il suo ultimo esame all'Università e si prepara allo sprint finale con la sua tesi. Patrizio, sempre più preso da Clara, non sembra essere molto sereno. Il ritorno della sua ex lo turba e non riesce a nasconderlo. Silvia invece continua a provare dei sentimenti contrastanti. Da una parte rimpiange ciò che è successo con Giancarlo dall'altra gioisce per i successi di sua figlia. Troverà la sua serenità?

Filippo sotto i ferri! Scopriamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole del 2 luglio 2021

È arrivato il gran giorno per Filippo. Dopo aver passato un lungo periodo a ragionare sull'operazione, il Sartori ha preso una difficile decisione e ora affronterà una delle sfide più difficili della sua vita. Il figlio di Roberto è pronto a sottoporsi all'intervento che potrebbe risolvere definitivamente i suoi problemi di salute. Si tratta di una procedura molto delicata e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tutta la sua famiglia, al corrente dei rischi, non lo lascerà neanche un minuto da solo. Ma come andrà a finire? Gli spoiler non ci danno purtroppo buone notizie ma speriamo siano solo voci di corridoio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella affronta il suo ultimo esame mentre Silvia è sempre più in crisi

Per Rossella è cominciata una nuova vita. Il ritorno a Napoli ha sancito un volta pagina per la bella Graziani, ora più che mai decisa a dare un colpo di spugna al suo passato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza darà con successo il suo ultimo esame all'Università e si preparerà allo sprint finale con la sua tesi. Il suo rientro a casa ha creato un certo scompiglio. Se Silvia - sempre più in crisi e divisa tra il senso di colpa per quello che è successo a Giancarlo e la felicità dei successi della figlia – ha ritrovato una valida alleata per superare il momento difficile, Patrizio sembra aver accusato il colpo. Il Giordano è infatti in imbarazzo nel ritrovarsi di fronte alla sua ex. Come andrà a finire tra di loro? Riusciranno almeno a salvare la loro amicizia?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Patrizio in crisi per il ritorno di Rossella

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che non sarà semplice, per Patrizio, riuscire a superare il ritorno di Rossella. Il ragazzo si sente ancora in colpa per aver ferito i sentimenti della Graziani e non saprà come rivelarle di aver intrapreso una relazione con Clara. La situazione si fa quindi incandescente e i due ragazzi hanno ancora tanto da dirsi e da chiarire. Chi prenderà coraggio per primo? Lo scopriremo molto presto! Intanto il piccolo Jimmy, mentre gioca con Irene, incontrerà di nuovo la bulletta Brenda. Stavolta avrà il coraggio di affrontarla a testa alta?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.