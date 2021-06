Un Posto al Sole Anticipazioni 2 giugno 2021: Alberto intimorisce Clara. Ecco cosa vuole da lei...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 2 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Alberto torna alla carica con Clara e ha per lei una precisa richiesta. Ma quale?

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Pietro deve cercare di velocizzare la chiusura della trattativa per l'acquisto del terreno su cui sono costruiti i Cantieri. L'Abbate non ha scelta! Il comportamento sempre più violento e senza controllo di Biagio e l'impazienza di Men'kov, lo mettono sotto pressione. Alberto intanto vorrebbe passare le vacanze con Federico e pressa Clara affinché gli permetta di stare con loro. Raffaele, intuito che Renato lo sta tenendo d'occhio, comincia a lavorare con più zelo del solito. Il Poggi non si perde però d'animo, troverà le prove per dimostrare la pigrizia del suo amico.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Pietro in difficoltà!

L'arrivo di Marina ha messo in agitazione tutti e ridato speranza a Roberto. La Giordano ha le idee molto chiare: nessuno metterà le mani sulla sua azienda! E se il Ferri e la sua inaspettata alleata affilano le armi, Pietro deve correre immediatamente ai ripari e risolvere la situazione il prima possibile. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'Abbate, molto preoccupato per il comportamento di Biagio – sempre più violento e fuori controllo – e incalzato giorno dopo giorno da Men'kov, deve velocizzare la chiusura della trattativa per l'acquisto del terreno dei Cantieri. Ma riuscirà a portare a termine il suo piano, a vendicarsi di Roberto e a realizzare i progetti del magnate russo? Lara gli darà una mano? Lo scopriremo molto presto!

Alberto intimorisce Clara in Un Posto al Sole Anticipazioni 2 giugno 2021

Alberto è tornato alla carica con Clara. Il Palladini non si è ancora rassegnato ad aver perso il suo appeal sulla Curcio e non sopporta che la ragazza si stia rifacendo una vita senza di lui. Clara è finalmente riuscita a liberarsi del giogo malefico del suo ex compagno e sembra determinata a non farsi mai più condizionare. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che la poverina dovrà difendersi ancora una volta dalle insistenze dell'avvocato. Deciso a passare le vacanze insieme a Federico, Alberto diventerà molto esigente e metterà la sua ex compagna in grosse difficoltà. I due troveranno finalmente un punto d'incontro o finiranno per tornare a farsi la guerra?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele scopre i piani di Renato!

Renato ha escogitato un modo per svergognare Raffaele davanti a tutti gli inquilini di Palazzo Palladini. Il Poggi vuole dimostrare che il suo amico non è il grande lavoratore che tutti credono e, stanco di questa falsa verità, ha chiesto a Jimmy di poter usare il suo drone per smascherarlo. Ma il Giordano ha intuito che il cognato trama qualcosa e ha messo in pratica una strategia per annientarlo. Raffaele si mette infatti a lavorare con più zelo del solito, così da impedirgli di trovare prove. Ma Renato non getterà la spugna. È sicuro di riuscire nel suo intento!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.