Un Posto al Sole Anticipazioni 2 dicembre 2020: Marina sola contro tutti!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Alberto è sempre più tormentato dalle richieste di Clara e non trova via d'uscita. Intanto però, intuisce che Barbara ha un certo interesse per lui e non si tratta solo di lavoro. Marina è molto delusa dalla fragilità di Fabrizio e dalla sua incapacità di reagire con fermezza alle difficoltà dei Cantieri. La Giordano si trova quindi ad affrontare completamente sola, la crisi della sua azienda. Cinzia, decisa a non perdere Cotugno, si prepara al sommo sacrificio!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto nelle mire di Barbara

Alberto e Clara sono di nuovo ai ferri corti. Dopo che la dolce ragazza ha dato alla luce il loro bambino, desidera più di ogni altra cosa che lei e il padre del suo bambino siano una famiglia. È per questo che insiste affinché Alberto accetti di tornare a convivere, con il chiaro intento di far funzionare – finalmente le cose. Ma il Palladini sembra essere completamente sordo a queste richieste e anzi comincia a sentirsi sempre più soffocato dalla ragazza. Di contro, la presenza di Barbara si fa sempre più intrigante. L'avvocato intuisce che la sua amica di famiglia, ha un certo interesse per lui... e non è soltanto lavorativo.

Marina sola contro tutti in questa puntata di Un Posto al Sole del 2 dicembre 2020

Ferri e Lara sono passati all'attacco finale e i Cantieri stanno colando a picco. La seconda rata del pagamento di Menkov non è mai arrivata e per la Giordano significa solo una cosa: bancarotta! Marina non è abituata certo ad arrendersi e anche stavolta, pur con grandi difficoltà, si rimboccherà le maniche. Grande nota negativa in questo momento è Fabrizio. Dopo aver ostentato una sicurezza quasi fastidiosa, il Rosato sta mostrando tutte le sue fragilità e Marina si ritrova sola ad affrontare la grave crisi che rischia di portarle via il lavoro di una vita.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cinzia all'attacco!

Il triangolo amoroso tra Cinzia, Cotugno e Bice, sta per arrivare a un punto di svolta. Ebbene sì, dopo aver capito che Bice è ormai prossima alla conquista totale del cuore di Luigi, la Maiori si fa coraggio. Cinzia non vuole certo lasciarsi sfuggire una gallina dalle uovo d'oro, qual è il “contessino” ma per tenerlo stretto a sé, è consapevole di dover fare una cosa che non avrebbe mai voluto fare. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci parlano di un sommo sacrificio e intuiamo che forse Cinzia dovrà concedersi un pochino di più al suo gentile ospite! Le sue doti seduttive centreranno l'obiettivo di ingabbiare il ricco vigile?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.