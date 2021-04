Un Posto al Sole Anticipazioni 2 aprile 2021: Silvia e Michele tornano insieme? Ecco la verità

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Clara è ancora sconvolta da quello che è successo. La ragazza è però decisa a prendere una posizione e stavolta definitiva. Filippo e Serena rientrano a Napoli. Il loro viaggio a Milano è stato in un certo senso fruttuoso. Il Sartori deve però fare delle scelte molto importanti. Michele stupisce Silvia con una bella sorpresa, prima di partire per le vacanze di Pasqua a Indica.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara dice addio ad Alberto!

Barbara ha ordinato ad Alberto di liberarsi di Clara. La Curcio non può più sopportare di essere invischiata in questa faccenda e non intende permettere né al Palladini né alla Filangeri di far soffrire lei e il piccolo Federico. La ragazza decide quindi di tirar fuori le unghie e di dire basta a tutto l'odio che la circonda. La sua sarà una scelta definitiva e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che si tratterà di un addio ad Alberto. La dolce Clara non si lascerà più mettere i piedi in testa e prenderà in mano la sua vita per amore del suo bambino.

Silvia e Michele tornano insieme? Ecco la verità, nella puntata di Un Posto al Sole del 2 aprile 2021

Silvia è alla riconquista di Michele e non intende gettare la spugna al mondo. La Graziani sembra essersi pentita dei suoi comportamenti e ha cercato più volte di ottenere il perdono di suo marito. E sembra esserci proprio riuscita, visto che il Saviani ha accettato di passare la Pasqua con lei a Indica. Ma prima della partenza qualcosa ha oscurato la felicità della coppia. Michele ha ricevuto una proposta di lavoro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che le cose non andranno per nulla male anzi. Michele farà una bella sorpresa alla sua compagna e forse i due torneranno finalmente insieme. Cala il sipario sulla crisi matrimoniale della coppia che forse più di tutte ci ha fatto tribolare in questi mesi?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Filippo e Serena tornano a Napoli

Serena ha convinto Filippo a partire per Milano, convinta che un nuovo consulto medico potesse far luce su quanto sta succedendo. I Sartori sono così partiti insieme, speranzosi. Dopo qualche giorno e ulteriori esami, la coppia torna a Napoli. Le notizie non sono ancora rassicuranti ma ora c'è più chiarezza sulle possibili terapie da seguire. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che non sarà facile prendere una decisione in merito e Roberto non sarà per nulla d'aiuto. Il Ferri infatti sembrerà fin troppo in crisi per avere la lucidità per affrontare il momento e dare una mano al figlio.

