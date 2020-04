Un Posto al Sole Anticipazioni 2 aprile 2020: Che pasticcio Guido e Mariella!

Anticipazioni TV

Guido e Mariella hanno chiesto a tutti gli amici di far loro da testimoni ma così facendo hanno combinato un grosso pasticcio.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata di domani – giovedì 2 aprile 2020 – Serena è molto confusa. Da una parte c'è Leonardo, in partenza per un viaggio di lavoro, dall'altra Filippo ormai freddo e distaccato. La Cirillo continua a chiedersi se sia il caso o meno di raggiungere l'Arena in Sicilia ma non è semplice prendere queste decisioni. Guido e Mariella hanno combinato un bel pasticcio; hanno chiesto a tutti gli amici di far loro da testimoni e ora non sanno più come rimediare. Vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Serena a un bivio in questa puntata di Un Posto al Sole del 2 aprile 2020

Serena sta pagando caro la sua decisione di allontanarsi dalla famiglia. È vero che la crisi matrimoniale con Filippo era ormai evidente e che il tradimento del Sartori avesse scardinato gli equilibri ma è vero anche che la presenza di Leonardo – nella sua vita e in quella di Irene – ha portato la famiglia Ferri a emarginarla del tutto. La Cirillo soffre profondamente per il distacco che le è stato riservato e non sa se accogliere la richiesta dell'Arena, di seguirlo in Sicilia. Sarebbe un cambiamento radicale e potrebbe causare non pochi problemi alla piccola Irene.

Un Posto al Sole: Che pasticcio Guido e Mariella!

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che a Palazzo Palladini sta per scatenarsi un vero e proprio “cataclisma” tragi – comico. I protagonisti saranno Guido e Mariella, che stanno cercando di organizzare il loro matrimonio con tutta la loro simpatia e sbadataggine. I due finiscono infatti per fare un vero e proprio pasticcio con i loro amici. Chiedono a tutti di fare da testimoni!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 30 marzo al 3 aprile 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.