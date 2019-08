Un Posto al Sole Anticipazioni 2 agosto 2019: Serena e Leonardo salvano il chartering turistico

Anticipazioni TV

Serena e Leonardo fanno squadra per risolvere dei problemi a una barca e salvare così il giro turistico promesso a dei clienti cinesi.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 2 agosto 2019, Serena e Leonardo fanno squadra per salvare il giro turistico promesso a un gruppo di cinesi mentre Raffaele e Arturo rafforzano la loro ritrovata amicizia. Marina intanto cerca di dimostrare l'innocenza di suo padre. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Serena e Leonardo fanno gioco di squadra in questa puntata di Un Posto al Sole del 2 agosto 2019

Leonardo è entrato a far parte della quadra del chartering turistico di Roberto. Una decisione di cui Serena non è entusiasta ma che deve accettare per forza. La Cirillo in realtà avrebbe voluto che il ragazzo si allontanasse da lei e la sua famiglia dopo aver scoperto dei particolari inquietanti su di lui ma inaspettatamente lo ritrova suo alleato. I due, pur di garantire il giro turistico promesso a un gruppo di cinesi, collaboreranno per risolvere un problema alla barca.

Raffaele e Arturo amici come prima in Un Posto al Sole

Marina ha raggiunto il suo vecchio quartiere per trovare la figlia del testimone che ha incastrato il padre. La Giordano è convinta di riuscire a dimostrare l'innocenza di Arturo, che intanto ha rafforzato la sua amicizia con Raffaele. Dopo tanti anni è stato bello ritrovare un vecchio amico, che si credeva perduto per sempre. Intanto Renato reagirà male all'iniziativa balneare di Nadia e innescherà molta tensione nella coppia. Ma perché il Poggi si è così tanto opposto alla decisione della sua compagna? C'è per caso qualcos'altro sotto?

