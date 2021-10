Un Posto al Sole Anticipazioni 19 ottobre 2021: Alberto e Clara nuovamente in guerra... per "colpa" di Federico!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 19 ottobre 2021. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Susanna non si è ancora svegliata e le sue condizioni di salute – ancora molto precarie – suscitano sentimenti contrastanti. C’è infatti chi spera di poterla riabbracciare e chi invece vorrebbe che non si riprendesse più affinché si nascondessero tutti i segreti. Intanto tra Alberto e Clara continuano le tensioni. Stavolta la causa è la scelta della madrina di battesimo di Federico. I due riusciranno a trovare un accordo per il bene del loro bambino? Franco aiuta Jimmy nella sua missione per conquistare Cristina. Il Boschi cercherà di evitare Roberto, padre geloso e protettivo con un lato buffo mai visto prima nel Ferri.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Sentimenti contrastanti accompagnano il risveglio di Susanna

I medici hanno deciso di svegliare o almeno provare a svegliare, Susanna dal coma farmacologico. Una scelta che ha lasciato tutti di stucco. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che intorno alle condizioni di salute della Picardi ci saranno dei sentimenti piuttosto contrastanti. Ci sarà infatti chi non vedrà l’ora di vederla riaprire gli occhi e riabbracciarla e chi, invece, non vorrà che la ragazza si svegli. Ma chi non vuole che la verità su quella notte terribile, venga alla luce? Chi, tra le persone care a Susanna, è così meschino da augurare la morte all’avvocato? Lo scopriremo presto!

Alberto e Clara è di nuovo guerra in Un Posto al Sole Anticipazioni 19 ottobre 2021

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la quiete tra Alberto e Clara durerà pochissimo. I due si ritroveranno di nuovo faccia a faccia per colpa del battesimo di Federico. Stavolta la pietra dello scandalo non sarà la festa per il grande giorno bensì la scelta della madrina per il bambino. Il Palladini e la Curcio sembreranno in disaccordo sulla decisione da prendere in merito e questo finirà per riaccendere l’astio tra i due. Insomma un giorno così bello per il piccolo Palladini sta mettendo i suoi genitori ancora una volta l’uno contro l’altro. Riusciranno a trovare un punto di accordo che duri più di un soffio di vento?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto padre geloso!

Jimmy si dichiarerà a Cristina! È questo il piano del piccolo Poggi, innamoratissimo della piccola Ferri. Franco ha preso a cuore questa missione e ha promesso al nipote di aiutarlo a raggiungere il suo obiettivo. Ma sulla loro strada troveranno un nemico temibile: Roberto! Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il manager si dimostrerà un padre molto geloso e protettivo ma tutto questo invece che far paura, farà sorridere il Boschi. Superfranco dovrà ammettere di non aver visto Ferri così tanto buffamente in difficoltà e la cosa lo farà ridere di gusto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.