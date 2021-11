Un Posto al Sole Anticipazioni 19 novembre 2021: Nunzio torna a Napoli per stare vicino a Chiara

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 19 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Filippo è terrorizzato! Irene ha tentato di scappare di casa e la sua improvvisa fuga per attirare l'attenzione, ha spaventato a morte il Sartori. Lo spiacevole evento sarà seguito da ulteriori problemi. Il figlio di Roberto dovrà infatti abituarsi, ancora una volta, alla sua vita sconvolta. Ma cosa lo porterà a vedere il suo equilibrio nuovamente messo in crisi? Nunzio intanto fa ritorno a Napoli. Il ragazzo è corso a casa dopo aver saputo che la sua amata Chiara è stata vittima di un terribile incidente. La Petrone è sconvolta e ha bisogno di qualcuno che le stia vicino. Niko invece si sente sotto pressione in studio mentre Alberto è alla ricerca di un nuovo lavoro e lo deve trovare il prima possibile.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nuovi guai all'orizzonte per Filippo

A Palazzo Palladini si tenta di superare la paura per Irene. La bambina, sentendosi trascurata, ha deciso di scappare di casa. Un gesto davvero molto pericoloso ma l'unico, secondo lei, in grado di farle vincere la paura di essere abbandonata. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Filippo non riuscirà a riprendersi molto facilmente dalla situazione. Il Sartori ha sudato freddo e un mix di emozioni ha preso il sopravvento su di lui. Ma le cose non sono destinate a fermarsi qui. Il suo equilibrio verrà nuovamente messo in discussione da altri eventi, che potrebbero stravolgergli nuovamente – e forse definitivamente – la vita.

Nunzio torna a Napoli per stare vicino a Chiara in Un Posto al Sole Anticipazioni 19 novembre 2021

Michele era pronto a tornare a lavoro ma è stato costretto a rivedere i suoi piani. Chiara e suo padre sono rimasti vittime di un incidente e ora devono essere operati d'urgenza. Le condizioni della ragazza non sono preoccupanti mentre quelle di Giancarlo si sono rivelate immediatamente drammatiche. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per stare vicino a Chiara, farà ritorno Nunzio. Il giovane, lontano dalla città da diverso tempo, saputo che la sua amata ha bisogno di sostegno, non si farà alcuno scrupolo e abbandonerà la sua vita per starle accanto. Chiara, dal canto suo, sarà sconvolta e sembrerà non riuscire a riprendersi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto cerca disperatamente lavoro

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano anche che Niko dovrà affrontare diversi problemi professionali. Il ragazzo deve infatti affrontare una forte tensione in studio e neanche il ritorno a casa di Susanna sembrerà riuscire a smorzare lo stress. Alberto invece, archiviato il battesimo di Federico, si dovrà impegnare per trovare il più in fretta possibile un lavoro. Ma riuscirà nel suo intento di rimettersi in carreggiata e riconquistare Clara?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.