Un Posto al Sole Anticipazioni 19 novembre 2019: Giulia innamorata

Anticipazioni TV

Un altro uomo ha fatto breccia nel cuore di Giulia: Marcello

Le anticipazioni di Un Posto al Sole, ci rivelano che la puntata di martedì 19 novembre 2019, sarà ricca di novità. Vittorio, sconvolto dall'aggressione a Carla, tenta di portare dalla sua parte Alex e Michele è molto colpito dal potenziale del Del Bue. Bianca continua ad avere problemi con la sua nuova maestra. Giulia invece si lascia sempre più trascinare da Marcello. Serena invece fa una proposta importante a Filippo. Ma vediamo insieme nel dettaglio le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Vittorio cerca di convince Alex ad aiutarlo con Carla in Un Posto al Sole del 19 novembre 2019

Michele è molto colpito dal grande potenziale che Vittorio sta dimostrando in radio ma sarà ancora più soddisfatto di lui, quando scoprirà che il ragazzo è deciso ad aiutare Carla e nulla lo dissuaderà dal suo obiettivo. Il Del Bue ha scoperto che la donna è stata aggredita e, sconvolto dalla cosa, è corso in suo soccorso, spinto anche dal desiderio di rimediare ai suoi errori. Il giovane ha però necessità che anche Alex, e Mia, lo supportino in questa sua missione. Le sorelle Parisi sembrano però essere restie a qualsiasi approccio con il loro padre. La perseveranza di Vittorio riuscirà ad avere la meglio.

Un Posto al Sole: Giulia innamorata

La fine della sua particolare storia d'amore con Denis, non ha fatto chiudere il cuore di Giulia. Supportata da tutta la sua famiglia, la Poggi ha ripreso in mano la sua vita e si è lasciata incantare da un altro uomo: Marcello. Con il passare del tempo, quella che sembrava una semplice infatuazione, ora pare destinata a diventare qualcos'altro. Tra Serena e Filippo sembra essere tornato l'amore. La Cirillo approfitta così della vicinanza emotiva del compagno per fargli una proposta importante ma il Sartori...ha un grande segreto. Bianca invece continua ad avere problemi con la maestra Gagliardi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.