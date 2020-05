Un Posto al Sole Anticipazioni 19 maggio 2020, replica: Manuela schiaffeggia Niko

Anticipazioni TV

Niko rivela a Manuela/Micaela i suoi sentimenti ma la ragazza, delusa, lo schiaffeggia.

Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole di domani – martedì 19 maggio 2020 – Alfonso riesce a sfuggire alla polizia e convince Nunzio a vendicarsi, facendo leva sull'orgoglio del ragazzo. Intanto Serena, nel tentativo di aiutare Tommaso, si troverà nuovamente faccia a faccia con Filippo e con i suoi sentimenti per il Sartori. Niko apre il suo cuore a Micaela ma inaspettatamente, riceve una cocente delusione da parte della ragazza. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Alfonso spinge Nunzio alla vendetta in questa puntata de Il Paradiso delle Signore del 19 maggio 2020

Le cose si complicano per Nunzio e per Franco sarà sempre più difficile allontanare dai guai il ragazzo. Alfonso fa sempre più breccia nel cuore del giovane nipote di Vintariello, che non si accorge di essere caduto in trappola. Vitale – desideroso di vendicarsi del suo rivale – ha preso di mira suo nipote e ora, dopo essere sfuggito alla polizia, convince Nunzio a partecipare a un raid punitivo per vendicarsi del ragazzo che lo ha denunciato per il furto del cellulare.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena faccia a faccia con Filippo

La storia d'amore tra Tommaso e Serena sembra andare per il verso giusto ma i vecchi vizi del Sartori continuano a tormentarlo. La Cirillo, per aiutarlo a liberarsi di un debito con un amico, accetta di distrarre Filippo. Purtroppo per lei, trovandosi faccia a faccia con lui, Serena capirà di essere messa nei pasticci. Tommaso riuscirà a risolvere tutti i suoi problemi ma lei si ritroverà a dover fare un'altra volta i conti con i suoi sentimenti. E non sarà facile!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela schiaffeggia Niko

Il triangolo amoroso Niko, Manuela e Manuela sta diventando complicato da gestire. Il Poggi, preso coraggio, decide di aprire il suo cuore a Micaela, speranzoso di trovare – dall'altra parte – gli stessi sentimenti. Ma la giovane, sconvolta, va su tutte le furie e assesta un sonoro schiaffo sulla guancia del ragazzo. Manuela, che si sta fingendo sua sorella gemella, non può credere che Niko la preferisca nei panni di una semplice e sciatta babysitter e comincia a capire di non essere sulla buona strada per farlo veramente innamorare.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 22 maggio 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.