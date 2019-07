Un Posto al Sole Anticipazioni 19 luglio 2019: Alex sconvolta da un telefonata che...

Anticipazioni TV

Alex riceve una telefonata sconvolgente mentre la vita di Giulia va in frantumi.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 19 luglio 2019, mentre Giulia vede frantumarsi ogni certezza sull'uomo che ama e Raffaele continua a preoccuparsi per Diego, Alex riceve una chiamata che proprio non si aspettava. Dall'altro capo del telefono c'è qualcuno che non sentiva da qualche tempo. Chi sarà? Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Canale5.

Alex riceve una strana telefonata nella puntata di Un Posto al Sole del 19 luglio 2019

Vittorio ha fatto l'amore con Anita e nonostante i sensi di colpa per aver tradito la sua fidanzata, è partito con lei per Berlino. Purtroppo il viaggio non è servito a dimenticare la Falco e il Del Bue è tornato più confuso di prima. Ma è Alex a non godersi il rientro a casa. Varcata la porta della sua camera, riceve una telefonata da qualcuno che proprio non si aspettava. Chi ci sarà dall'altra parte della cornetta? Intanto Raffaele non può fare a meno di essere ancora preoccupato per suo figlio Diego.

Giulia in frantumi in Un Posto al Sole di luglio 2019

Patrizio ha cominciato a lavorare come chef nello yacht del chartering turistico di Ferri e la nuova avventura imprenditoriale di Roberto, Filippo e Serena ha ufficialmente inizio. Lontano da Napoli, Giulia ha il cuore spezzato. Una brutta sorpresa l'ha accolta e sono ore difficili, in cui vedrà frantumarsi ogni sua certezza sull'uomo che ama. Sarà davvero la fine della sua storia d'amore ma soprattutto la Poggi, riuscirà a riprendersi?

