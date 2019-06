Un Posto al Sole Anticipazioni 19 giugno 2019: Beatrice nasconde un segreto

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 19 giugno 2019, mentre Diego sta per scoprire il segreto di Beatrice, Michele si prodiga per Mimmo ma il suo desiderio di aiutarlo non incontra il favore di Otello e Silvia. Alex intanto si gode i primi giorni del suo trasferimento, che sembrano passare felici. La ragazza non ha però fatto i conti con la sorellina. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Diego scopre il segreto di Beatrice? nella puntata di Un Posto al Sole del 19 giugno 2019

Diego è tormentato dalla nuova storia d'amore di Beatrice, la ragazza per cui ha perso la testa ma da cui ha dovuto separarsi. Nonostante la fine della loro relazione, il Giordano continua a provare qualcosa per lei e si ingelosisce quando scopre che la Lucenti sta frequentando un altro. Sempre più convinto che si tratti di Eugenio, cerca in ogni modo di coglierli in flagrante ma le cose potrebbero essere molto diverse da quelle che sembrano e Beatrice, ha un segreto inconfessabile. Che cosa o chi sta nascondendo?

Alex contro Mia alla Terrazza

Michele è preoccupato per Mimmo. La rapina è finita in tragedia e il ragazzo ha avuto un doloroso tracollo, mentre cercava di tenere in ostaggio lo speaker. Il Saviani ha il desiderio di prodigarsi per questo sfortunato ragazzo ma Otello e Silvia cercano di convincerlo a lasciar perdere. Intanto Andrea e Arianna sono pronti a un passo importante mentre Alex è ancora in difficoltà con Mia. La sua sorellina continua a darle dei grattacapi a causa della sua decisione di trasferirsi alla Terrazza. Un vero problema visto che la vita nella sua nuova stanza è iniziata con i migliori auspici.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 giugno 2019

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3