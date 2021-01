Un Posto al Sole Anticipazioni 19 gennaio 2021: Chiara sconvolge Michele!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 19 gennaio 2021. Nelle Trame dell’episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Filippo riesce a tornare a casa superando diversi ostacoli, mentre per Leonardo la situazione si aggraverà. Chiara torna alla stazione radio causando il malcontento di Michele, rassicurato da Silvia sul suo futuro lavorativo. Nel frattempo Cerruti trova il coraggio di affrontare Sarti, trovandosi in una situazione del tutto inaspettata.

Filippo finalmente libero nella Puntata di Un Posto al Sole del 19 gennaio 2021

Filippo e Leonardo sono stati rapiti da due malviventi e hanno lottato con tutte le forze per liberarsi. Il Sartori si è visto costretto a chiedere aiuto a Serena, pur non volendo coinvolgerla in questa missione pericolosa, per persuadere il crudele Ferri ad aiutarla con il pagamento del riscatto. Dopo una nottata a dir poco ricca di imprevisti e difficoltà, Filippo fa ritorno a casa per la gioia della sua consorte. La situazione critica di Leonardo, invece, torna a galla prepotentemente e per l’uomo potrebbe non esserci un lieto fine…

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele in crisi per Chiara

Michele ama il suo lavoro di speaker radiofonico anche se non è molto d’accordo con il nuovo taglio editoriale che l’emittente vuole seguire. Il ritorno di Chiara sarà un vero colpo basso per Michele, che sentirà di non avere più il controllo sul suo futuro lavorativo. Per fortuna, ad incoraggiare il Saviani c’è sempre Silvia che vuole persuadere il marito a non arrendersi alla negatività che lo circonda.

Un Posto al Sole Anticipazioni: imprevisto per il Cerruti

L’atteggiamento del Sarti è sempre più ambiguo e lascia spazio a diverse interpretazioni, alcune necessariamente piuttosto negative. Dopo tanta esitazione, e dopo essersi sfogato a lungo con la paziente amica Mariella, il Cerruti si decide ad affrontarlo ma la situazione prenderà una piega del tutto inattesa…

