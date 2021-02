Un Posto al Sole Anticipazioni 19 febbraio 2021: Thea prega Niko di aiutare Emil. Che farà il Poggi?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 19 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai1, Thea cerca di convincere Niko a non abbandonare Emil, finito in manette. Chiara fa una proposta a Michele ma questa novità spingerà il Saviani a prendere una decisione molto importante e che gli cambierà la vita. Intanto Bianca continua a tormentare Renato e Franco prosegue nel tentativo di aprire la corazza di Nunzio, sempre più chiuso in se stesso.

Thea prega Niko di non abbandonare Emil, nella puntata di Un Posto al Sole del 19 febbraio 2021

Emil è finito in manette. La polizia è convinta che sia lui l'aggressore di Silvia e Michele e ora il ragazzo dovrà scontare la sua pena in carcere. Thea è molto preoccupata. La Stoian, dopo aver tradito Giulia fornendo un alibi al fratello, prega Niko di non abbandonare Emil. La giovane è convinta che il giovane sia innocente e che presto la verità verrà allo scoperto. Ma cosa deciderà di fare il Poggi? Deciderà di non lasciare il suo ruolo di avvocato difensore o darà retta a sua madre, molto delusa da quanto successo?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele pronto a una decisione molto importante

Da quando Silvia ha rilasciato l'intervista, Michele sembra non avere più la forza di combattere. Chiara ha vinto la sua battaglia personale contro il Saviani e ovviamente ora non sembra esserci nessuno a ostacolarla con la sua nuova linea editoriale. La Petrone farà un'ulteriore proposta al suo speaker di punta ma stavolta la reazione di Michele non si farà aspettare. Prenderà infatti un'importante decisione, che cambierà la sua vita.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco non molla la presa su Nunzio

Nunzio continua a essere sempre molto misterioso. Il ragazzo non vuole che Franco scopra cosa sta combinando e intende lasciarlo all'oscuro del suo grosso debito di gioco. Il Boschi però non demorde. Vuole sapere cosa frulli per la testa al suo figlio adottivo. Intanto Bianca continua a tormentare Renato con la sua svolta green e con la raccolta differenziata. Riuscirà la ragazzina a convincere il Poggi a cambiare totalmente idea e a curare maggiormente l'ambiente?

