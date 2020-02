Un Posto al Sole Anticipazioni 19 febbraio 2020: Arianna spezza il cuore di Samuel

Anticipazioni TV

Leonardo si mette in mezzo e impedisce la pace tra Serena e Filippo mentre Arianna deve chiarire la situazione sentimentale con Samuel.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – mercoledì 19 febbraio 2020 – Leonardo sembra voler minare la felicità di Filippo e Serena mentre Andrea e Arianna festeggiano l'ok per l'adozione internazionale. La Landi vuole però – il prima possibile – chiarire la sua situazione sentimentale con Samuel. Alberto sarà costretto a sottostare alla scelte dei condomini, che non accettano ancora il suo trasferimento a Palazzo Palladini. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Leonardo terzo incomodo tra Filippo e Serena nella puntata di Un Posto al Sole del 19 febbraio 2020

Serena comincia a soffrire per la sua condizione di madre single. La piccola Irene è costretta a dividersi tra le due case dei suoi genitori e la Cirillo, ancora furiosa con suo marito, vorrebbe vederla contenta. È per questo che tra i Sartori sembra esserci un riavvicinamento ma quando pare che siano sul punto di ricomporre la loro famiglia, Leonardo si insinua tra loro, pronto a minare la loro felicità, come già aveva fatto.

Un Posto al Sole: Andrea e Arianna felici per l'adozione ma...

Belle notizie finalmente per Arianna. La Landi ha dovuto affrontare la partenza del suo compagno per Londra e mettere da parte, sino a ora, il loro progetto di formare una famiglia. Ma gli ultimi eventi hanno cambiato tutto e il Pergolesi ha deciso di tornare in parte sui suoi passi e di acconsentire ad adottare un bambino. Il tribunale ha dato l'ok per l'adozione internazionale ma Arianna deve risolvere ancora una questione. Deve infatti chiarire con Samuel la loro situazione sentimentale. Tra i due c'era stato un avvicinamento, dovuto alla tristezza dell'ex pattinatrice a causa dell'assenza del compagno ma ora che sembra tutto risolto, è il momento di mettere i puntini sulle “i”.

Un Posto al Sole: Palazzo Palladini mette Alberto sotto torchio

Alberto ha deciso di tornare ad abitare a Palazzo Palladini, noncurante della rivelazione di Clara e neanche del dissenso degli inquilini della grande casa sul mare. I condomini però impongono al Palladini delle regole e l'imprenditore dovrà sottostare alle loro scelte, senza fiatare. Chissà se davanti alla durezza dei suoi vicini, avrà modo di pensare alla risposta che ha dato alla sua povera domestica, costretta a prendere una decisione difficile sulla sua gravidanza.

