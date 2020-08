Un Posto Al Sole Anticipazioni 19 agosto 2020: Clara scopre una tremenda verità...

Anticipazioni TV

Nell'Episodio del 19 agosto 2020 Clara scopre una tremenda verità a lungo taciuta da sua madre Nunzia.

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per la puntata del 19 agosto 2020. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Clara scopre una tremenda verità che sua madre Nunzia le ha tenuto nascosta per una vita intera. Viola intanto ha un incontro che mette a dura prova il suo autocontrollo. Filippo ha scoperto che Leonardo spacciava droga sulla barca e pretende che Serena prenda immediatamente le distanze dall'Arena, per salvaguardare la loro bambina. Cotugno è deciso a dare una svolta alla sua vita sentimentale e decide di prendere ispirazione da un uomo che ha sempre avuto successo con le donne.

Clara scopre una tremenda verità sul suo passato in questa puntata di Un Posto al Sole del 19 agosto 2020

La vita di Clara sta per subire un ulteriore scossone. Dopo aver scoperto di essere incinta e aver subito il rifiuto di Alberto – che continua ad avere con lei un atteggiamento piuttosto ambiguo – la ragazza viene a conoscenza di una tremenda verità che sua madre Nunzia le ha taciuto da una vita. Che la bella ex cameriera scopra di essere la figlia di Tregara, il mafioso che ha preso di mira il Palladini? Sicuramente la serenità della bella futura mamma sarà gravemente e nuovamente compromessa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Filippo vuole Leonardo lontano da Serena

Filippo ha scoperto il passato scabroso di Leonardo. Il Sartori è venuto a conoscenza che l'Arena spacciava droga sulla barca del chartering e furioso ha affrontato Serena, imponendole di allontanarsi immediatamente da lui. Nei pensieri di Filippo c'è ovviamente Irene; la piccola non dovrebbe frequentare Leonardo e la Cirillo deve garantire che la salute della bambina. Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che questa situazione porterà Filippo a prendere una difficile decisione.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Un latin lover per Cotugno

Eugenio ha raccontato a Viola la verità e ovviamente il loro matrimonio è in crisi. La Bruni, sempre più in difficoltà, avrà un incontro che metterà a dura prova il proprio autocontrollo. Intanto Cotugno, ormai disperato per la sua situazione sentimentale, decide di ispirarsi a un uomo che ha sempre avuto successo con le donne. Ma chi è?

