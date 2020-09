Un Posto Al Sole Anticipazioni 18 settembre 2020: Beatrice asfalta Serena in tribunale

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole in onda su Rai3. Nell'Episodio del 18 settembre 2020, vedremo che Beatrice, la legale di Filippo, asfalterà letteralmente Serena durante il processo.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 18 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio della soap in onda alle 20.45 su Rai3, è arrivato il giorno dell'udienza della separazione giudiziale tra Filippo e Serena. Lo scontro sarà durissimo, merito o causa di Beatrice, l'avvocato del Sartori. Giulia è sconvolta dopo l'incontro con Marco Modica, ovvero Marcello, che ovviamente cerca un modo per sottrarsi alla denuncia della Poggi.

Filippo e Serena in tribunale in questa puntata di Un Posto al Sole del 18 settembre 2020

Il giorno tanto atteso da Filippo è arrivato. Il Sartori porterà in tribunale la sua ex moglie per chiedere la separazione giudiziale. Dopo gli ultimi eventi e la scoperta che Leonardo spaccia tra le barche del loro chartering, Filippo ha fatto la difficile scelta di procedere con il pugno duro contro la Cirillo. Di contro Serena non sa se modificare l'approccio di Niko al processo e chiedergli di avere una linea meno dura. Filippo di certo non si farà scrupoli ed è per questo che convocherà Beatrice.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia contro Marco Modica, alias Marcello

Giulia l'ha finalmente trovato! Ha scovato Marcello, l'uomo che l'ha truffata e le ha spezzato il cuore. Non è un periodo facile per la Poggi, affrontare di nuovo le sue paure e i suoi dolori non è di certo una passeggiata ma ora sembra determinata ad andare avanti con la denuncia. Ovviamente Marco Modica, questo il vero nome di Marcello, ha in mente una mossa per sottrarsi alla pena.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Matrimoni che finiscono e incubi del passato che ritornano

La settimana di Un Posto al Sole termina dunque con il botto. Filippo e Serena in tribunale per una guerra all'ultimo sangue mentre Giulia con il cuore spezzato, deve capire come agire per il meglio contro l'uomo che l'ha truffata. E le cose sembrano non andare meglio neanche nelle prossime puntate. Nelle anticipazioni di Un Posto al Sole della prossima settimana ci sarà infatti una scoperta agghiacciante per uno dei personaggi sopra citati. Ma chi?

​Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 settembre 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.