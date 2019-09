Un Posto al Sole Anticipazioni 18 settembre 2019: Il mistero sull'omicidio di Nino Rosato si infittisce

Anticipazioni TV

Marina cerca di convincere Arturo ad accettare i domiciliari mentre il mistero sulla morte di Rosato si fa sempre più confuso.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di mercoledì 18 settembre 2019, Marina cerca di convincere Arturo ad accettare gli arresti domiciliari mentre il mistero dell'omicidio di Nino Rosato si infittisce. Guido e Mariella progettano la loro vita insieme dopo il ritorno dalle vacanze. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Un mistero irrisolto tormenta Marina nella puntata di Un Posto al Sole del 18 settembre 2019

Marina non ha alcuna intenzione di demordere e vuole convincere suo padre ad accettare gli arresti domiciliari. Arturo ha deciso di costituirsi e di non sostenere più sua figlia nella sua “crociata” per riabilitare il suo nome. La Giordano sta vivendo un momento di profonda crisi a causa di questa situazione e sembra che le cose siano destinate a complicarsi ulteriormente. Il mistero sull'omicidio di Nino Rosato si infittisce ulteriormente.

Guido e Mariella progettano la loro vita insieme in Un Posto al Sole

Mariella, Guido sono tornati a Napoli, creando un po' di scompiglio nella vita sia di Vittorio che in quella di Cerruti. I due innamorati già progettano il loro futuro insieme e Salvatore è costretto a rimandare il suo sogno d'amore. Un colpo al cuore per il vigile. Serena intanto chiede a Giulia dei consigli. Il suo matrimonio con Filippo è in grave crisi a causa di Leonardo ma lei, indomita, vuole dissipare le tensioni con il Sartori e far ritornare la pace in famiglia.

