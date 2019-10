Un Posto al Sole Anticipazioni 18 ottobre 2019: Marina in soccorso di Alice

Anticipazioni TV

Marina spinge Andrea a fare più attenzione con sua figlia Alice.

Le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di venerdì 18 ottobre 2019, Marina interviene a favore di sua nipote Alice e chiede ad Andrea di fare più attenzione con la sensibilità della sua bambina. Raffaele è in pena per il figlio Diego mentre Anita cerca di risollevare il morale a Vittorio. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 20.45 su Rai3.

Marina preoccupata per Alice nella puntata di Un Posto al Sole del 18 ottobre 2019

Andrea ha capito di aver sbagliato con sua figlia Alice. Il Pergolesi non l'ha coinvolta come doveva nella suo percorso di adozione. Marina, preoccupata per sua nipote, fa un discorso molto sentito ad Andrea e lo spinge a mantenere i suoi impegni di padre, anche se la ragazzina si è ormai trasferita a Londra con la madre. Raffaele è sempre più in pena per il figlio; Diego ha perso la testa e ora comincia a dubitare drammaticamente di se stesso.

Anita cerca di sollevare il morale a Vittorio in Un Posto al Sole

Dopo che Alex l'ha lasciato, Vittorio è sempre più triste. Anita è molto preoccupata per lui e cerca di intervenire per aiutarlo. La Falco sarà così protagonista di un intervento motivazionale sul Del Bue, sempre più sotto tono. Ma riuscirà nel suo intento, oppure sarà costretta a rinunciare a questa “missione”?

Un Posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45