Un Posto al Sole Anticipazioni 18 novembre 2021: Paura per Irene! Filippo è terrorizzato

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 18 novembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Irene si sente sempre più trascurata. L'arrivo di Elisabetta ha creato in lei una forte quanto irrazionale paura di essere abbandonata. La bambina, spaventata di perdere i suoi genitori – soprattutto suo padre – compie un gesto azzardato che rischia di metterla seriamente in pericolo. Intanto Chiara deve subire un intervento d'urgenza dopo il terribile incidente che l'ha vista coinvolta. Molto più preoccupanti le condizioni di salute di suo padre. Rossella è divisa tra Ornella e Riccardo. La giovane non sa infatti come destreggiarsi tra la riconoscenza e l'affetto che prova per la Bruni e i sentimenti che sente per il Crovi. Intanto Silvia ha paura che sua figlia non riesca a perdonarle il tradimento di Michele. Spaventata di averla persa per sempre, si confida con suo cugino Guido.

Paura per Irene! Filippo è terrorizzato in Un Posto al Sole Anticipazioni 18 novembre 2021

L'arrivo di Elisabetta a casa Sartori ha causato un certo scompiglio. Irene è gelosa della sorellina e non ha certo dissimulato il fastidio di non essere più al centro dell'attenzione – come una volta – dei suoi genitori. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la bambina, spaventata di essere abbandonata e di perdere l'affetto dei suoi cari, si lascerà andare a un gesto molto pericoloso, che potrebbe nuocerle seriamente. Non sappiamo ancora cosa combinerà ma sappiamo per certo che Filippo andrà nel panico e che per lui non sarà così facile riprendersi dallo spavento.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara deve essere operata

Michele è pronto a tornare in radio ma il suo rientro in redazione è stato accompagnato da un evento drammatico. Chiara e suo padre hanno avuto un incidente. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza, molto scossa, dovrà sottoporsi a un intervento d'urgenza. Ma non saranno le sue condizioni a destare grandi preoccupazioni bensì quelle del Petrone senior. L'ex direttore di Radio Golfo 99 è in pericolo di vita. Si salverà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella divisa tra Ornella e Riccardo

Rossella si trova stretta tra due fuochi. Da una parte c'è Ornella, la sua mentore nonché vecchia amica di famiglia, dall'altra c'è Riccardo, il ragazzo per cui sta cominciando a provare dei forti sentimenti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ross dovrà imparare a gestire la situazione ma anche il carattere impulsivo e difficile del medico. Intanto Silvia, spaventata, confiderà a Guido di aver paura che sua figlia non riesca a perdonarla per il tradimento di Michele con Giancarlo.

