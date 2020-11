Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano di Un Posto al Sole del 18 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai1, Michele fa un passo falso e porta Silvia a riflettere più a fondo sul loro rapporto. Patrizio va alla riconquista di Rossella.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Patrizio alla riconquista di Rossella

Patrizio e Rossella di nuovo insieme? Pare ci sia uno spiraglio per questa “antica” coppia. I due ragazzi sembrano non aver dimenticato l'amore che c'era tra loro e sembrano destinati a far incrociare i loro destini ancora una volta. Alex e Vittorio felici per questa prospettiva, spingono il Giordano a farsi avanti e a rimettere in piedi seriamente la storia con la Graziani. Attenzione però, le cose non saranno così facili! Un intruso potrebbe rovinare il nuovo inizio della loro love story.

Michele fa un passo falso, Silvia gli dirà addio? Scopriamolo in questa puntata di Un Posto al Sole del 18 novembre 2020

La tremenda aggressione di cui sono stati vittime Silvia e Michele, sta mettendo a dura prova la solidità della coppia Graziani – Saviani. Le cose sembravano poter tornare alla normalità ma purtroppo, proprio nel momento di massima crisi tra loro, Michele finisce per fare un passo falso in radio, che dà a Silvia modo di riflettere più approfonditamente sul loro rapporto matrimoniale. La ristoratrice potrebbe quindi dire addio a suo marito anche se ci auguriamo che le cose tornino come erano prima.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia alla riscossa!

A Giulia non è andato per niente giù il comportamento degli abitanti del quartiere. La Poggi ha visto alzarsi una vera e propria rivolta contro la famiglia di origine rom per cui aveva il compito di trovare un alloggio. Ora, decisa a mettere un freno a tali segni d'ostilità verso le diverse etnie e per favorire l'accettazione degli altri, organizza una vera e propria campagna di sensibilizzazione. Susanna invece fa i conti con la propria coscienza. La Picardi è convinta che le scelte di Niko siano dovute solo e unicamente a lei e alla sua presenza allo Studio Navarra. Il Poggi avrebbe insomma deciso di accettare la proposta indecente di Beatrice solo per non vederla più.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 novembre 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.