Un Posto al Sole Anticipazioni 18 marzo 2021: Niko sconvolge Susanna con un'inattesa proposta...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 18 marzo 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Niko sconvolge Susanna con una proposta inaspettata.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 18 marzo 2021. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3, Rossella ha scoperto che Patrizio l'ha tradita. In crisi per questa novità, decide di affrontare faccia a faccia il ragazzo. Tra Susanna e Niko le cose procedono molto bene e proprio quando tutto pare andare per il meglio, il Poggi fa una proposta sconvolgente alla Picardi. Irene prepara una sorpresa per la Festa del Papà ma qualcuno, a Palazzo Palladini, proprio non ama queste ricorrenze.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella affronta Patrizio. È guerra!

Ilaria ha svelato a Rossella il tradimento di Patrizio. La povera Ross deve fare i conti, ancora una volta, con il cuore spezzato. Stavolta la botta è stata terribile. Non si aspettava proprio che il Giordano potesse tradirla, non dopo che sembravano essersi finalmente ritrovati. In crisi e completamente sola, la Graziani decide di affrontare faccia a faccia Patrizio. Deve scoprire cosa gli sia passato per la testa e ora vuole la verità, costi quel che costi. Il loro incontro sarà davvero esplosivo e sembra non esserci più speranza per questa storica coppia di Un Posto al Sole.

Niko sconvolge Susanna con una proposta sconcertante, nella puntata di Un Posto al Sole del 18 marzo 2021

Susanna e Niko si sono ritrovati. Dopo un lungo periodo di allontanamento per cercare se stessi, i due si sono incontrati di nuovo grazie a Jimmy. Il piccolo ha convinto suo padre a contattare la sua ex fidanzata, per svolgere un compito sul ruolo delle donne che lavorano. Il bambino, desideroso di rivedere la Picardi e di intervistarla, ha raggiunto il suo obiettivo. I due avvocati devono ammettere di non essere per niente scontenti di questa novità e quando le cose paiono andare davvero molto bene, Niko coglie la palla al balzo per fare a Susanna una proposta sconcertante e inattesa. Di cosa si tratterà? Sarà una proposta di lavoro o il figlio di Giulia le chiederà di tornare insieme e di darsi una seconda opportunità?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Irene pronta per la Festa del Papà

Manca un solo giorno alla Festa del Papà. Irene non vede l'ora di mostrare a Filippo la sua sorpresa. La piccola si impegna per preparare tutto come si deve. Suo padre ne sarà entusiasta, ne è certa. A Palazzo Palladini c'è grande fermento. Non è solo Irene a essere così tanto impegnata a organizzare qualcosa di strepitoso. Con lei ci sono anche Bianca e Jimmy, felici di partecipare al piano della Sartori. Ma nel palazzo c'è qualcuno che proprio non ama queste festività e che potrebbe addirittura sabotare il lavoro dei piccoli.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.