Un Posto al Sole Anticipazioni 18 marzo 2020: Niko e Susanna si lasciano

Anticipazioni TV

Aria di crisi a casa Poggi. Niko scopre che Susanna gli ha nascosto di essersi iscritta al Concorso in Magistratura.

Nelle anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole di domani – mercoledì 18 marzo 2020 – vediamo che Alex sarà sempre più in tensione a causa di Rosaria e Clara. Il confronto tra i suoi genitori è imminente e questo la manda nuovamente in crisi. Intanto Niko scopre che Susanna si è iscritta di nascosto al Concorso in Magistratura. Ma scopriamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3.

Clara e Rosaria a confronto in questa puntata di Un Posto al Sole del 18 marzo 2020

Nonostante le cose vadano meglio, Alex continua a essere molto tesa. In casa sua non regna certo la serenità anche se Rosaria ha fatto ritorno a Napoli. La presenza di Carla nelle loro vite continua a creare disguidi e ora che Mariella sta organizzando il suo matrimonio, le cose diventano ancora più difficili. L'Altieri ha infatti comunicato di voler invitare alle sue nozze sia Carla che Rosaria e Alex non sa come gestire la situazione, per evitare che scoppi il pandemonio. La ragazza ha quindi organizzato un confronto tra sua madre e suo padre, nella speranza che i toni tra loro, diventino più pacati.

Un Posto al Sole: Niko scopre che Susanna gli ha nascosto un segreto

Dopo la firma della separazione consensuale Filippo e Serena possono tornare a dedicarsi alla loro vita. Sarà dunque ora di mettere da parte tristezza e risentimento per tornare a sorridere, in compagnia di Leonardo e Cristiana. E sì, il Sartori sta trovando sempre più consolazione nella bella skipper e il suo divorzio diventa più leggero. Niko intanto – che ha fatto da intermediario tra i due amici – scoprirà una verità molto scomoda. Susanna gli ha nascosto di essersi iscritta la Concorso in Magistratura. Perché mantenere questo segreto? Di sicuro questo fraintendimento non farà bene alla coppia...anche loro entreranno in crisi?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 marzo 2020

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.